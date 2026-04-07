हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉक्स ऑफिस पर सक्सेस के बीच ऑनलाइन लीक हुई 'धुरंधर 2', महाराष्ट्र साइबर ने दर्ज की FIR

बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस के बीच ऑनलाइन लीक हुई 'धुरंधर 2', महाराष्ट्र साइबर ने दर्ज की FIR

Dhurandhar 2 Leak Online: 'धुरंधर 2' जहां बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, वहीं फिल्म ऑनलाइन लीक होने से बवाल मच गया है. महाराष्ट्र साइबर ने फिल्म शेयर करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

By : सूरज ओझा | Updated at : 07 Apr 2026 10:25 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. 29 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने अब तक कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सैकनिल्क के मुताबिक, इसने अब तक दुनियाभर से 1625.72 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. साथ ही फिल्म के कलाकारों की जमकर तरफ हो रही है. इसी बीच फिल्म की सोशल मीडया पर लीक होने की खबरें सामने आई है. 

धारा 51 के तहत दर्ज हुआ एफआईआर

फिल्म को सोशल मीडिया पर लीक करने के मामले में महाराष्ट्र साइबर ने अज्ञात शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की है. सूत्रों ने बताया कि साइबर पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किया है. वहीं साइबर सेल ने बताया कि कुछ लोगों ने टेलीग्राम पर बाकायदा ग्रुप बनाया है और उसी चैनल में इस फिल्म को डिमांड के आधार पर भेजा जाता है. ग्रुप चलाने वाले बाकायदा पैसे लेकर इक्छुक दर्शकों को फिल्म भेजते थे. इसके अलावा आरोपी धुरंधर फिल्म भेजने के लिए 50 रुपये तक लेते थे. जैसे ही ये खबर सामने आई, इसने सभी को हैरान कर दिया है. 

जबरदस्त कमाई कर रही है फिल्म 

बता दें कि 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इतने दिनों बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. हालांकि फिल्म को कई विवादों का सामना भी करना पड़ा, इसके बावजूद इसकी कमाई और पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं दिखी. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और राकेश बेदी जैसे कलाकार नजर आए. सिर्फ फिल्म की कहानी ही नहीं, बल्कि इसके गाने भी दर्शकों के दिलों को छू गए. दिसंबर 2025 में आई इसके पहले पार्ट ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी और शानदार कमाई की थी. इसके अलावा हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का ने भी फिल्म देखकर इसकी जमकर तारीफ की, जो सोशल मीडिया पर छा गया. 

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 07 Apr 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Ranveer SIngh Dhurandhar The Revenge
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस के बीच ऑनलाइन लीक हुई 'धुरंधर 2', महाराष्ट्र साइबर ने दर्ज की FIR
बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस के बीच ऑनलाइन लीक हुई 'धुरंधर 2', महाराष्ट्र साइबर ने दर्ज की FIR
बॉलीवुड
कब रिलीज होगी सलमान खान की 'मातृभूमि', बदली गई फिल्म की कहानी? ये है नया अपडेट
कब रिलीज होगी सलमान खान की 'मातृभूमि', बदली गई फिल्म की कहानी? ये है नया अपडेट
बॉलीवुड
Bollywood News Live Updates: 'जेलर 2' में कैमियो नहीं करेंगे शाहरुख खान, 'टटीरी' गाने पर  हुए विवाद पर बादशाह ने मांगी माफी
लाइव: 'जेलर 2' में कैमियो नहीं करेंगे शाहरुख खान, 'टटीरी' गाने पर  हुए विवाद पर बादशाह ने मांगी माफी
बॉलीवुड
'भूत बंगला' से 'हैवान' तक, बॉक्स ऑफिस पर अपनी इन 6 फिल्मों से गर्दा उड़ाएंगे अक्षय कुमार, चेक करें लिस्ट
'भूत बंगला' से 'हैवान' तक, बॉक्स ऑफिस पर अपनी इन 6 फिल्मों से गर्दा उड़ाएंगे अक्षय कुमार
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War: पाकिस्तान ने दिखा दिया अपना असली रंग, जंग होने पर ईरान का नहीं इस देश का लेगा पक्ष
US Iran War: पाकिस्तान ने दिखा दिया अपना असली रंग, जंग होने पर ईरान का नहीं इस देश का लेगा पक्ष
इंडिया
मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया में सबसे ज्यादा कटे वोटर्स के नाम, जानें जिलेवार वोटर्स कटौती का पूरा हिसाब
मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया में सबसे ज्यादा कटे वोटर्स के नाम, जानें जिलेवार वोटर्स कटौती का पूरा हिसाब
इंडिया
आगजनी, सड़क जाम, हिंसक प्रदर्शन और दहशत...दो बच्चों की मौत के बाद फिर सुलगा मणिपुर, जानें कैसे हालात
आगजनी, सड़क जाम, हिंसक प्रदर्शन और दहशत...दो बच्चों की मौत के बाद फिर सुलगा मणिपुर, जानें कैसे हालात
बिहार
नीतीश कुमार के बेटे निशांत पहुंचे हरिहरनाथ मंदिर, नई सरकार में बनेंगे मंत्री? कहा- 'इस बार…'
नीतीश कुमार के बेटे निशांत पहुंचे हरिहरनाथ मंदिर, नई सरकार में बनेंगे मंत्री? दिया ये जवाब
आईपीएल 2026
Vaibhav Suryavanshi कैसे मारते हैं लंबे-लंबे छक्के? हार्दिक पांड्या भी जानने पहुंचे, तस्वीर हुई वायरल
वैभव सूर्यवंशी कैसे मारते हैं लंबे-लंबे छक्के? हार्दिक पांड्या भी जानने पहुंचे, तस्वीर हुई वायरल
साउथ सिनेमा
होमटाउन में रश्मिका-विजय का ग्रैंड रिसेप्शन, हाथों में हाथ डाल रोमांटिक एंट्री ने लूटी महफिल, देखें तस्वीरें
होमटाउन में रश्मिका-विजय का ग्रैंड रिसेप्शन, हाथों में हाथ डाल रोमांटिक एंट्री ने लूटी महफिल, देखें तस्वीरें
टेक्नोलॉजी
इस कंपनी ने कर दिया धमाका, सिर्फ एक रुपये में दे रही नई सिम और डेली 2GB डेटा समेत कई बेनेफिट्स
इस कंपनी ने कर दिया धमाका, सिर्फ एक रुपये में दे रही नई सिम और डेली 2GB डेटा समेत कई बेनेफिट्स
ट्रेंडिंग
अब और नहीं सहा जाता, 8 साल से अमेरिका में रह रहे इस शख्स ने किया भारत लौटने का फैसला, इंटरनेट भी हैरान
अब और नहीं सहा जाता, 8 साल से अमेरिका में रह रहे इस शख्स ने किया भारत लौटने का फैसला, इंटरनेट भी हैरान
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Embed widget