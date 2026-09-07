मामूल बजट में बनी 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. शुरुआती दो हफ्तों में दर्शकों के लिए तरसने वाली ये फिल्म तीसरे हफ्ते से बॉक्स ऑफिस लूट रही है. चौथे और पांचवें वीकेंड पर तो इस पर नोटों की बारिश हुई है. इन सबके बीच इस तमाम सेलेब्स भी नीम करौली बाबा पर बनी इस फिल्म के मुरीद हो गए हैं. वहीं ब्लॉकबस्टर धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर ने भी 'हनुमान अंश' की जमकर तारीफ है.

आदित्य धर ने 'हनुमान अंश' को किया सपोर्ट

रविवार दोपहर को आदित्य धर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर 'हनुमान अंश' का एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें शोभिनव सत्या नज़र आ रहे हैं. डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी को टैग करते हुए उन्होंने कुछ इमोजी भी शेयर किए, जिनमें 'ओम' का निशान, हाथ जोड़ने वाला इमोजी और रेड हार्ट शामिल है. हालांकि उन्होंने कैप्शन में कुछ नहीं लिखा. हालांकि आदित्य धर की पोस्ट साफ बयां करती है कि उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद आई है.





वहीं आदित्य धर ही नहीं कंगना रनौत ने भी 'हनुमान अंश' की काफी तारीफ की थी और इसे मूवी नहीं सत्संग बताया था. उन्होंने लोगों से थेरेपी छोड़ इस फिल्म को देखने की अपील भी की थी.

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'हनुमान अंश' ने पार किया 120 करोड़ का आंकड़ा

अपने पांचवें संडे को यानी रिलीज के 31वें दिन 'हनुमान अंश' ने न सिर्फ़ 100 करोड़ रुपये का अहम आंकड़ा पार किया, बल्कि 7077 शो से 22.75 करोड़ रुपये की बंपर कमाई कर इतिहास रच दिया. य़े इसकी अब तक की सबसे ज्यादा सिंगल डे कमाई है. इसी के साथ इस फिल्म ने भारत में 31 दिनों में 122.13 करोड़ का नेट कलेक्शन कर डाला है. जबकि इसकी ग्रॉस कमाई 144.40 करोड़ रुपये हुई है.

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'हनुमान अंश' ग्लोबली होगी रिलीज

'हनुमान अंश' को 2 करोड़ रुपये के कम बजट में बनाया गया है. इस तरह, इसने पहले ही 120 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफ़ा कमा लिया है, जो इसके बजट का 61 गुना से भी ज्यादा है. भक्ति-भाव वाले किरदार में शोभिनव सत्या के लीड रोल वाली ये फिल्म 11 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज़होने के लिए भी तैयार है और इसे होम्बले फिल्मस द्वारा दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है.