हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कोई मेरा नाम और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर रहा', अदिति राव हैदरी ने फैंस को किया अलर्ट

'कोई मेरा नाम और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर रहा', अदिति राव हैदरी ने फैंस को किया अलर्ट

Aditi Rao Hydari Warns Fans: बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने फैंस को चेतावनी दी है. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्हें इम्पोस्टर्स से सतर्क रहने की बात कही है.

By : आईएएनएस | Updated at : 17 Nov 2025 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री अदिति राव हैदरी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चाओं में हैं. उन्होंने पोस्ट के जरिए फैंस और सहयोगियों को सतर्क किया. अदिति ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप पर उनकी नकल कर रहा है.

स्कैम के खिलाफ फैंस को किया सतर्क 
उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस तरह से किसी को भी व्यक्तिगत संदेश नहीं भेजती हैं और उनके काम का संपर्क हमेशा उनकी टीम के जरिए होता है.अदिति ने अपने नोट में लिखा, 'कुछ लोगों ने मुझे बताया कि कोई व्हाट्सएप पर मेरा नाम और मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है और फोटोग्राफर्स को फोटोशूट के बारे में मैसेज भेज रहा है. मैं बताना चाहती हूं कि यह मैं नहीं हूं. मैं इस तरह संपर्क नहीं करती और मैं काम के लिए किसी निजी नंबर का इस्तेमाल नहीं करती. सब कुछ हमेशा मेरी टीम के जरिए होता है.'उन्होंने फैंस और सहयोगियों से अपील की कि इस तरह के किसी भी संदिग्ध मैसेज का जवाब न दें और इस बारे में तुरंत उनकी टीम को सूचित करें. पोस्ट में अदिति ने समर्थन के लिए फॉलोअर्स का भी धन्यवाद किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aditi Rao Hydari (@aditiraohydari)

अदिति राव हैदरी का करियर 
अदिति ने फिल्मी करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म 'प्रजापति' से की थी. इसके बाद उन्होंने 2006 में हिंदी फिल्म 'दिल्ली-6' से बॉलीवुड में कदम रखा. इस फिल्म में उनका कैमियो रोल था, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा. इसके बाद वह 'ये साली जिंदगी', 'रॉकस्टार', 'फितूर', 'मर्डर 3', और 'वजीर' जैसी फिल्मों में भी नजर आईं. उन्होंने 'पद्मावत' में रानी मेहरुन्निसा के किरदार से दर्शकों और क्रिटिक्स की जमकर तालियां बटोरीं और सराहना हासिल की.इसके अलावा, अदिति राव हैदरी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' में नजर आई थीं. यह साल 2024 में रिलीज हुई थी, जिसे संजय लीला भंसाली ने निर्मित और निर्देशित किया था. इसमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा और ऋचा चड्ढा जैसे कई सितारे शामिल थे.

और पढ़ें
Published at : 17 Nov 2025 11:58 AM (IST)
Tags :
Aditi Rao Hydari Heeramandi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
दिल्ली NCR
तेजस्वी यादव राघोपुर से जीते नहीं जिताए गए? बिहार चुनाव पर कांग्रेस नेता का बड़ा दावा
तेजस्वी यादव राघोपुर से जीते नहीं जिताए गए? बिहार चुनाव पर कांग्रेस नेता का बड़ा दावा
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
Smriti Mandhana Marriage: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
दिल्ली NCR
तेजस्वी यादव राघोपुर से जीते नहीं जिताए गए? बिहार चुनाव पर कांग्रेस नेता का बड़ा दावा
तेजस्वी यादव राघोपुर से जीते नहीं जिताए गए? बिहार चुनाव पर कांग्रेस नेता का बड़ा दावा
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
Smriti Mandhana Marriage: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिमा चौधरी की बेटी अरियाना? वायरल हुआ था स्कूल वीडियो
कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिमा चौधरी की बेटी अरियाना? वायरल हुआ था स्कूल वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
शिक्षा
उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें
उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget