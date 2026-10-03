आदि ईरानी: 5 रुपये के लिए तरसे, दर-दर नौकरी के लिए भटके, अक्षय-शाहरुख संग किया काम

बॉलीवुड फिल्मों से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक में अपने काम से पहचान बनाने वाले अभिनेता आदि ईरानी आज अपना 71वां जन्मदिन सेब्रेट कर रहे हैं. अक्षय कुमार और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार के साथ काम कर चुके आदि ईरानी एक वक्त चंद रुपयों के लिए तरसते थे और नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरे खाते थे. हालांकि फिर एक्टिंग की दुनिया ने उनकी किस्मत बदल दी.

अरुणा ईरानी के भाई हैं आदि ईरानी

बता दें कि आदि ईरानी बॉलीवुड की मशहूर और दिग्गज अदाकारा अरुणा ईरानी के छोटे भाई हैं. आदि का जन्म 3 अक्टूबर 1955 को मुंबई में हुआ था. उनकी माँ शगुना एक्ट्रेस थीं, जबकि उनके पिता फरीदून ईरानी नाटक कंपनी चलाते थे.

ये भी पढ़ें: Tv पर किया राज, कैंसर से लड़ रहीं जंग, 13 साल के अफेयर के बाद हिंदू BF से की थी शादी

अक्षय-शाहरुख संग किया काम

आदि ईरानी ने बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है. इनमें अक्षय कुमार और शाहरुख खान का नाम भी शामिल है. शाहरुख खान के साथ वो उनकी सुपरहिट फिल्म 'बाजीगर' में नजर आए थे जबकि अक्षय कुमार के साथ उन्हें उनकी सुपरहिट फिल्म 'वेलकम' में देखा गया था.

आदि ईरानी ने इन बेहतरीन फिल्मों के अलावा 'बेटा', 'दिल' और 'बादशाह' जैसी चर्चित फिल्मों के अलावा 'सुहाग' और 'ऐ थर्सडे' जैसी फिल्मों में भी काम किया था. बता दें कि उनका डेब्यू 1978 की फिल्म 'तृष्णा' से हुआ था. अभिनेता 'यहां मैं घर घर खेली', 'नागिन', 'प्रधानमंत्री', 'परी हूं मैं' और 'लव ने मिला दी जोड़ी' सहित कई सीरियल्स में भी नजर आ चुके हैं.

View this post on Instagram A post shared by Adi Irani (@adi_irani)

बॉलीवुड में आने के बाद भी झेली आर्थिक तंगी

बॉलीवुड में काम करने के बाद भी आदि ईरानी को 90 के दशक में पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ा था. उन्होंने फिल्मी मंत्रा मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया था कि साल 1995 में जब उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ था तब उनके पास पांच रुपये तक नहीं होते थे. आदि के मुताबिक वो नौकरी की तलाश में हर दिन इधर-उधर भटकते थे.

आदि ने आगे ये भी बताया था कि कभी वो अपने दोस्त का स्कूटर लेकर कमा की तलाश में जाते थे तो कभी बस से सफर करते थे. इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि उस बुरे दौर में उन्होंने अपनी बहन अरुणा ईरानी की मदद लेने से भी इनकार कर दिया था.

ये भी पढ़ें: थिएटर-टीवी से लेकर बॉलीवुड तक में छोड़ी छाप, कभी करते थे विज्ञापन कंपनी में नौकरी