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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडडिलीवरी के चंद महीनों बाद दोबारा प्रेग्नेंट हुईं ये हसीनाएं, कियारा से पहले एक ने तो 4 महीने में दी थी 'गुड न्यूज'

डिलीवरी के चंद महीनों बाद दोबारा प्रेग्नेंट हुईं ये हसीनाएं, कियारा से पहले एक ने तो 4 महीने में दी थी 'गुड न्यूज'

एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने पिछले साल एक बेटी को जन्म दिया था, अब हाल ही में उन्होंने अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी अनाउंस की है. इससे पहले भी कई एक्ट्रेस डिलीवरी के चंद महीनों बाद दोबारा प्रेग्नेंट हुईं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Oct 2026 06:07 PM (IST)
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कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर जल्द एक बार फिर किलकारी गूंजने वाली है. बेटी सरायाह के जन्म के कुछ समय बाद ही कपल ने दूसरी प्रेग्नेंसी की गुड न्यूज शेयर कर फैंस को सरप्राइज कर दिया. 

हालांकि, कियारा से पहले भी कई एक्ट्रेसेस ऐसी रही हैं, जिन्होंने पहली डिलीवरी के कुछ ही महीनों बाद दोबारा प्रेग्नेंसी अनाउंस की. आज जानते हैं ऐसी ही कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में.

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देबिना बनर्जी
टीवी एक्ट्रेस देबिना बनर्जी ने अपनी पहली बेटी लियाना के जन्म के लगभग 3 से 4 महीने बाद ही दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी और उसी साल 11 नवंबर 2022 को दूसरी बेटी दिविशा को जन्म दिया था. वहीं लियाना का जन्म 3 अप्रैल 2022 को हुआ था. देबिना बनर्जी ने टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी से शादी की है.

 
 
 
 
 
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चाहत खन्ना
इस लिस्ट में एक्ट्रेस चाहत खन्ना का नाम भी शामिल है. चाहत ने सितंबर 2016 में अपनी पहली बेटी जोहर को जन्म दिया. पहली डिलीवरी के महज 6 महीने बाद वे दोबारा प्रेग्नेंट हो गईं और दिसंबर 2017 में अपनी दूसरी बेटी अमायरा को जन्म दिया. दोनों बेटियों के बीच सिर्फ 15 महीने का अंतर है. 

बता दें, चाहत की पहली शादी दिसंबर 2006 में बिजनेसमैन भरत नरसिंघानी से हुई थी. घरेलू हिंसा के आरोपों के कारण ये शादी एक साल के अंदर ही टूट गई. उनकी दूसरी शादी 8 फरवरी 2013 को राइटर शाहरुख मिर्जा के बेटे फरहान मिर्जा से हुई थी. उनकी ये शादी भी नहीं टिकी. चाहत खन्ना के अपने दूसरे पति फरहान मिर्जा से दो बेटियां हैं.

डिलीवरी के चंद महीनों बाद दोबारा प्रेग्नेंट हुईं ये हसीनाएं, कियारा से पहले एक ने तो 4 महीने में दी थी 'गुड न्यूज

राधिका पंडित
साउथ सुपरस्टार यश की पत्नी और एक्ट्रेस राधिका पंडित के दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा. बेटी आयरा का जन्म 2 दिसंबर 2018 को हुआ था. बेटी के जन्म के ठीक 11 महीने बाद उनके बेटे यथर्व का जन्म हुआ था.

 
 
 
 
 
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गिन्नी चतरथ
कॉमेडियन कपिल शर्मा की वाइफ गिन्नी चतरथ ने अपनी पहली बेटी अनायरा के जन्म के करीब 5 महीने बाद ही दूसरी बार कंसीव कर लिया था. 

बता दें, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने साल 2024 में अपनी बेटी दुआ का वेलकम किया. वहीं इस साल उन्होंने अपनी दूसरी बेटी का वेलकम किया.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 07 Oct 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Kiara Advani
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