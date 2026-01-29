भोजपुरी सॉन्ग ने लोगों के दिल में एक खास जगह बना ली है. भोजपुरी सॉन्ग का नाम सुनते ही डांस करने का मन कर जाता है. आज कल कई ऐसे भोजपुरी गाने है, जो सिर्फ लोग सुनते ही नहीं बल्कि उनके फेवरेट लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं. पर कुछ ऐसे इमोशनल गाने भी है जिसने लोगों के दिल जीतने में कामयाब हुए.

उनमें से एक है गाना “पीरितिया के पीर से” है, जिसने रिलीज होते ही लोगों का दिल छू लिया है. ये गाना ऋतु रमण भोजपुरी फिल्म के ऑफिशियल चैनल पर पब्लिश है, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. इस गाने में पति-पत्नी के बीच भरपूर प्यार और मिलने-बिछड़ने का दर्द को दर्शाया गया है.

इस गाने में दिखाया गया है कि पत्नी के छोड़कर चले जाने पर पति किस तरह टूट जाता है और अकेलेपन और यादों की तन्हाई में डूब जाता है. इस दर्द से बेहद अच्छे से रुबरु कराया है और पर्दे पर जिंदा किया है ट्रेंडिंग एक्ट्रेस शिल्पी राघवानी और अभिनेता अंशुमान सिंह राजपूत ने. दोनों की ये केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी तरह से निखर के पर्दे पर नजर आई है. जिसकी वजह से ये गाना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

गाने को लेकर शिल्पी राघवानी ने कहा कि ये गाना उनके लिए बेहद ही खास हैं और उनके दिल के बेहद करीब हैं. क्योंकि इसमें एक स्त्री और पुरुष के रिश्ते का वो दर्द दिखाया गया हैं जो शायद शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल है. उन्होंने बताया की शूटिंग के दौरान इस गाने का हर एक सीन बहुत ही सच्चाई और इमोशन के साथ बनाया गया है ताकि लोग इस फिल्म से इमोशनली जुड़ सके. उन्हें उम्मीद थी की लोगों को ये बेहद पसंद आएगा. और ये गाना उन सबके दिलों को छुएगा जिन्होंने अपने जिवनसाथी से बिछड़ने का दर्द महसूस किया है.

वीडियो की बात करें तो इसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फिल्माया गया है. गाने के निर्माता सी.बी. रमन हैं, और निर्देशन की जिम्मेदारी राहुल झा और जितेंद्र जीतू जिट्ज ने संभाली है. सीन की सिनेमैटोग्राफी रवि एंड टीम, एडिटिंग पंकज सॉ और डीआई रोहित सिंह ने की है. कोरियोग्राफी शनि और अभ्यास की है और गाने का पीआरओ रंजन सिन्हा हैं.

