Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमां बनने के 2 महीने बाद फिर स्टेज पर लौटीं करिश्मा तन्ना, गरबा नाइट्स में लगाए जोरदार ठुमके

मां बनने के 2 महीने बाद फिर स्टेज पर लौटीं करिश्मा तन्ना, गरबा नाइट्स में लगाए जोरदार ठुमके

एक्टर करिश्मा तन्ना ने जुलाई में ही अपने बेटे को जन्म दिया था. बेटे के जन्म के करीब दो महीने बाद ही उन्होंने जमकर स्टेज पर डांस किया है. इसके साथ ही उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस पर भी बात की है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 16 Oct 2026 05:27 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना के लिए डांस करना सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, डांस उनके लिए पैशन है. हाल ही में वो हैदराबाद में हुए एक इवेंट में बॉलीवुड गानों पर गरबा करती नजर आईं.

उन्होंने दो महीने पहले ही अपने बेटे को जन्म दिया है. ऐसे में मां बनने के बाद इतनी जल्दी फिर से स्टेज पर लौटने के बाद डांस के लिए उनका पैशन चर्चा का विषय बन गया है.

बॉलीवुड गानों पर जमकर थिरकी करिश्मा तन्ना

उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गरबा नाइट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो ‘आज की रात’, ‘बिजुरिया’ और ‘कमरिया’ जैसे कई बॉलीवुड गानों पर जमकर डांस करती दिख रही हैं. उन्हें स्टेज पर देखकर ऑडियंस ने भी एक्साइटमेंट में खूब हूटिंग की. हूटिंग की आवाज करिश्मा द्वारा शेयर की गई वीडियो में भी सुनी जा सकती है.

करिश्मा ने एक साल बाद किया डांस

करिश्मा तन्ना ने ये वीडियो शेयर करते हुए जो कैप्शन लिखा है, उसमें डांस के लिए उनका जुनून साफ दिख रहा है. उन्होंने लिखा, ‘मैंने एक साल बाद फिर गरबा किया और ऐसा लगा जैसे दिल को अपना घर मिल गया हो.’

आगे उन्होंने बताया, ‘बच्चे को जन्म दिए अभी दो महीने से कुछ ही ज्यादा हुए हैं. मैं अभी भी रिकवर कर रही हूं, मेरा वजन भी कुछ किलो ज्यादा है और मैं धीरे-धीरे अपनी पुरानी रिदम में लौटने की कोशिश कर रही हूं. लेकिन इस मां के भी अपने सपने हैं.’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karishma K Tanna (@karishmaktanna)

वर्क - लाइफ बैलेंस पर करिश्मा की राय

वर्क और पर्सनल लाइफ पर उन्होंने लिखा, ‘मुझे अपने परिवार के साथ सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, लेकिन स्टेज पर डांस करने से जो खुशी मिलती है, वो हमेशा से मेरी जिंदगी का हिस्सा रही है. अब मैं धीरे-धीरे इन दोनों के लिए अपनी जिंदगी में जगह बनाना सीख रही हूं. काम करना, डांस करना और ऑडियंस से इतना प्यार पाना… सच में, यह किसी आशीर्वाद से कम नहीं है!’

अंतिम लाइनों में उन्होंने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, ‘हैदराबाद, आपने मेरा दिल खुश कर दिया. उम्मीद है कि आगे भी ऐसी कई शामें आएंगी, जब मैं अपने पसंदीदा काम कर सकूंगी और मेरे अपने लोग मुझे चीयर करने के लिए मेरे साथ होंगे.’

और पढ़ें

About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
Read More
Published at : 16 Oct 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Karishma Tanna
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
नैनीताल में शुरू हुई जान्हवी कपूर, श्रीलीला और सिद्धार्थ गुप्ता की रोमांटिक थ्रिलर की शूटिंग
नैनीताल में शुरू हुई जान्हवी कपूर, श्रीलीला और सिद्धार्थ गुप्ता की रोमांटिक थ्रिलर की शूटिंग
बॉलीवुड
कृति सेनन ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा है मामला
कृति सेनन ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा है मामला
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने किराये पर दिया अपना लग्जरी घर, साढ़े 4 लाख से ज्यादा मिलेगा किराया
रणबीर ने किराये पर दिया अपना लग्जरी घर, साढ़े 4 लाख से ज्यादा मिलेगा किराया
बॉलीवुड
'भगवान उनका भला करे', तनुश्री दत्ता के Evil Is Dead वाले बयान पर नाना पाटेकर के बेटे मल्हार ने तोड़ी चुप्पी
'भगवान भला करे', तनुश्री दत्ता के Evil Dead वाले बयान पर नाना पाटेकर के बेटे ने तोड़ी चुप्पी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Yeh Fitoor Tera:💔Ridhan ने तोड़ दी सगाई! जान लिया की Saumya का दिल सिर्फ Jeet के लिए धड़कता है! #sbs
Salman Khan के Bedroom में थी रहस्यमयी मौजूदगी? Koffee With Karan 9 में किया खुलासा!
Bigg Boss 20: Qazi Touqeer ने Sachin Tendulkar को कहा ‘Little Master’, सोशल मीडिया पर विवाद!
Gauahar Khan ने Qazi Touqeer के व्यवहार पर उठाए सवाल, Salman Khan से की Weekend Ka Vaar की मांग!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CEC पर बवाल के बीच मल्लिकार्जुन खरगे ने छेड़ा परिसीमन विवाद, 'संसद सत्र से पहले...'
CEC पर बवाल के बीच मल्लिकार्जुन खरगे ने छेड़ा परिसीमन विवाद, 'संसद सत्र से पहले...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ मोलभाव कर रहे हैं...' UP में INDIA अलायंस में आएंगे नए दल? अखिलेश ने दिए संकेत
'कुछ मोलभाव कर रहे हैं...' UP में INDIA अलायंस में आएंगे नए दल? अखिलेश ने दिए संकेत
इंडिया
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
बॉलीवुड
'भगवान उनका भला करे', तनुश्री दत्ता के Evil Is Dead वाले बयान पर नाना पाटेकर के बेटे मल्हार ने तोड़ी चुप्पी
'भगवान भला करे', तनुश्री दत्ता के Evil Dead वाले बयान पर नाना पाटेकर के बेटे ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
सहवाग के बेटे आर्यवीर ने काटा बवाल, 19 चौके, 8 छक्के; 173 रन की खेली पारी
सहवाग के बेटे आर्यवीर ने काटा बवाल, 19 चौके, 8 छक्के; 173 रन की खेली पारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
इंडिया
'रिजीम चेंज' वाले बयान पर नितिन नवीन का पलटवार, कहा- 'यह अर्बन नक्सल के...'
'रिजीम चेंज' वाले बयान पर नितिन नवीन का पलटवार, कहा- 'यह अर्बन नक्सल के...'
टेक्नोलॉजी
कैसे अपना नाम दिखने से रोक सकते हैं आप? जानें आसान टिप्स
कैसे अपना नाम दिखने से रोक सकते हैं आप? जानें आसान टिप्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget