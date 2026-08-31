'रामायण' में रणबीर कपूर का ससुर बनेगा ये एक्टर, निभाएगा राजा जनक का किरदार

'रामायण' इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बनने जा रही रामायण को मेकर्स बड़े पैमाने पर रिलीज करने की तैयारी में हैं. फिल्म की लगभगर पूरी कास्ट की जानकारी सामने आ चुकी है. हालांकि अब भी कई किरदारों को लेकर फैंस कन्फ्यूज्ड है. इसी बीच रामायण को लेकर एक और बड़ा अपडेट आ रहा है. अब ये खुलासा हो चुका है कि आखिर फिल्म में राजा जनक का किरदार कौन सा एक्टर निभाएगा?

ये एक्टर निभाएगा राजा जनक का किरदार

बता दें कि दो पार्ट में बन रही रामायण में रणबीर कपूर अहम किरदरा में नजर आएंगे. वो भगवान श्री राम का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे और अब ये पता चल चुका है कि उनके ससुर यानी राजा जनक के किरदार में कौन से एक्टर नजर आएंगे? रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड और टीवी के मशहूर एक्टर राजीव कुमार, राजा जनक के रोल में दिखाई देंगे.

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राजीव ने खुद किया था 'रामायण' का हिस्सा बनने का ऐलान

रामायण के पहले पार्ट के दो ट्रेलर रिलीज किए जाएंगे. पहला ट्रेलर जुलाई के अंत में मेकर्स ने रिलीज किया था. उस वक्त राजीव ने भी सोशल मीडिया पर ट्रेलर शेयर करते हुए खुलासा किया था कि वो भी इस फिल्म का हिस्सा है. हालांकि उन्होंने अपने किरदार के बारे में जानकारी नहीं दी थी. उन्होंने ट्रेलर को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, 'ये है राम के युग का आरंभ. रामायण के सफर का हिस्सा बनना एक सम्मान है. इसके लिए बहुत आभारी हूं.'

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कौन हैं राजीव कुमार?

राजीव कुमार 'कभी कभी इत्तेफाक से' और 'क्राइम पेट्रोल' जैसे शोज में काम कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने 'संजू', 'आर्टिकल 370', 'लक्ष्य', 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' और 'थलाइवी' जैसी फिल्मों में भी काम किया है.

दिवाली पर रिलीज होगी 'रामायण'?

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रामायण को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं. रणबीर कपूर, भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के रोल में हैं. जबकि कन्नड़ स्टार यश रावण की भूमिका में हैं. इसका पहला पार्ट इस दिवाली पर दुनियाभर में रिलीज होगा.

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