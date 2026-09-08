'मैं हमेशा सलमान खान से डरती थी...' प्रीति जिंटा ने खोला अपना बड़ा राज

बॉलीवुड की खूबसूरत और मशहूर अदाकारा प्रीति जिंटा हाल ही में सनी देओल के साथ फिल्म 'बंटवारा 1947' में नजर आई थीं. अब वो कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' में नजर आएंगी. फिलहाल वो टीम के साथ मिलकर इसका प्रमोशन कर रही हैं और इसी बीच एक्ट्रेस ने एबीपी न्यूज के साथ भी बातचीत की. इस दौरान प्रीति ने खुलासा किया कि पहले उन्हें हमेशा सलमान खान से थोड़ा डर लगता था.

'मैं हमेशा सलमान खान से डरती थीं...'

एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू के दौरान प्रीति जिंटा के साथ वाइब के अन्य कलाकार कुणाल खेमू, वंशिका धीर और स्पर्श श्रीवास्तव भी मौजूद थे. सभी से पूछा गया था कि आपके लिए अपने करियर में किस कलाकार के साथ वाइब को मैच करना बड़ा मुश्किल रहा? आपको वक्त लग गया हो, लेकिन बाद में ओवर ऑल आपकी वाइब शानदार रही हो?

प्रीति जिंटा ने इस सवाल पर सलमान खान का जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'वैसे तो मेरी सबके साथ अच्छी बनती है, लेकिन सच कहूं तो सलमान खान से मुझे हमेशा थोड़ा डर लगता था. मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं उनसे थोड़ा डरती थी. इसलिए मुझे थोड़ा समय लगा और अब मैं उन्हें परिवार की तरह मानती हूं.'

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सलमान ख़ान और 'बिग बॉस' पर क्या बोले कुणाल खेमू?

इंटरव्यू में कुणाल से उनके शो 'अलायंस' और सलमान खान के शो 'बिग बॉस' को लेकर भी चर्चा की गई. बता दें कि हाल ही में खत्म हुए अलायंस नाम के शो में कुणाल बतौर होस्ट नजर आए थे और इसका हिस्सा बतौर कंटेस्टेंट सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान भी थे. शो में सलमान अपने भाई से मिलने भी पहुंचे थे. हालांकि तब कुणाल मौजूद नहीं थे.

कुणाल से कहा गया सलमान खान की बात हुई है तो वो आपके शो अलायंस पर भी पहुंचे थे और अब बिग बॉस भी आ रहा है तो क्या कहेंगे? इस पर कुणाल ने कहा, 'वो दिग्गज है. उनको इतना एक्सपीरियंस है. जब वो आए (अलायंस) थे तो मैं दुर्भाग्यवश नहीं था. उनसे मुलाकात होती तो अच्छा लगता.' आगे उन्होंने बिग बॉस के लिए सलमान को शुभकामनांए देते हुए कहा कि एक एक का नाम दूसरे के बिना नहीं लिया जा सकता. मैं एक्साइटेड हूं बिग बॉस के लिए.'

कैसे हुई निरहुआ की 'वाइब' में कास्टिंग?

भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ भी वाइब का हिस्सा हैं. जब कुणाल से उनकी कास्टिंग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने निरहुआ की तारीफ करते हुए कहा, 'बहुत बढ़िया. मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करने में. वो बड़े कमाल के बंदे हैं. मुझे बहुत दिलचस्प कास्टिंग लगी. जिस तरह की उनकी बोली है वो रोल वैसे ही लिखा था. मुझे पता नहीं था कि वो करेंगे या नहीं करेंगे. वो तो रोल सुनने से पहले ही कह रहे थे कि मैं करूंगा.'

कब रिलीज होगी 'वाइब'?

वाइब एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें अहम रोल निभाने के अलावा कुणाल ने इसका डायरेक्शन भी किया है. फिल्म में कुणाल खेमू, प्रीति जिंटा, वंशिका धीर, यशपाल शर्मा, निरहुआ और स्पर्श श्रीवास्तव हैं. ये फिल्म सिनेमाघरों में 18 सितंबर को रिलीज होगी.

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