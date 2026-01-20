हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडABP Youth Conclave 2047: शिव पंडित ने 'धुरंधर' की तारीफ की, नेपोटिज्म को लेकर कही ये बात

ABP Youth Conclave 2047: शिव पंडित ने 'धुरंधर' की तारीफ की, नेपोटिज्म को लेकर कही ये बात

ABP India 2047 Youth Conclave LIVE: एबीपी नेटवर्क के इंडिया 2047 यूथ कॉन्क्लेव में एक्टर शिव पंडित ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने फिल्मों से लेकर कई अन्य मुद्दों पर भी बात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Jan 2026 12:20 PM (IST)
Preferred Sources

एबीपी नेटवर्क के इंडिया 2047 यूथ कॉन्क्लेव में एक्टर शिव पंडित ने भी शिरकत की. शिव अक्षय कुमार संग बॉस से लेकर शेरशाह, खुदा हाफिज, लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, वहीं शिव ने यूथ कॉन्क्लेव में इंडियन सिनेमा से लेकर रिजेक्शन और नेपोटिज्म तक तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी. जानते हैं उन्होंने क्या क्या कहा?

सिनेमा को बताया व्यापार
एक्टर शिव पंडित ने इंडिया 2047 यूथ कॉन्क्लेव  में इंडियन सिनेमा पर बता की. उन्होंने कहा, “अगर सिनेमा को समाज सेवा की तरह देखगें तो लोग फिल्में देखना बंद कर देंगे. सिनेमा व्यापार की तरह है.”

शिव पंडित ने रिजेक्शन को लेकर क्या कहा? 
शिव पंडित ने कहा, 'रिजेक्शन आपको रास्ता दिखाता है. आपको बताता है कि आप में क्या कमी है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फिल्मों में ज्यादा मुश्किल होती है और ब्रॉडकास्टिंग में कम. हर इंडस्ट्री में अप्स एंड डाउन्स आते हैं.'

नेपोटिज्म पर क्या बोले शिव पंडित
शिव पंडित ने इस दौरान नेपोटिज्म के मुद्दे पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'मुझे नेपोटिज्म से बिल्कुल दिक्कत नहीं है. क्या आप अपने बच्चे को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे, मैं कहूंगा कि यह तो जिम्मेदारी की तरह है. मैं नेपोटिज्म को गलत नहीं मानता हूं. फिल्म इंडस्ट्री बिजनेस है. नेपोटिज्म भी एक लिमिट तक ही रहता है, अगर फिल्म नहीं चली तो कोई भी अपना नुकसान नहीं करवाएगा.'

अक्षय कुमार को बताया अनुशासित
शिव पंडित  अक्षय कुमार संग फिल्म कर चुके हैं. वहीं अक्षय की तारीफ करते हुए शिव पंडित ने  कहा, 'वे बहुत ही अनुशासित इंसान हैं. सफल होने का यही एक रास्ता है. अगर आप लगातार कड़ी मेहनत करते हैं तो अपने सपने को सच कर सकते हैं.

लखन का रोल करना चाहते हैं शिव
शिव ने कहा कि वे लखन का किरदार करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अब राम के रोल ज्यादा मिल रहे हैं. फिर भी उनकी इच्छा है कि वे ऐसा किरदार निभाएं. 

ट्रोलिंग को लेकर क्या बोले शिव पंडित
शिव पंडित ने ट्रोलिंग को लेकर कहा, 'मैं हमेशा हंसता रहता हूं. मैं इन चीजों को बहुत ही हल्के अंदाज में रहता हूं. इंडस्ट्री में बचे रहने के लिए मोटी चमड़ी का होना जरूरी है. अगर मैं मोटी चमड़ी का नहीं होता तो आज इस मंच पर नहीं बैठा होता. अगर आप हर छोटी बात से परेशान हो जाएंगे तो दिक्कत होगी.'

धुरंधर की सफलता को लेकर क्या बोले शिव?
शिव पंडित ने रणवीर सिंह की धुरंधर की सक्सेस पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'धुरंधर में भले ही खून-खराबा हो, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं. इस तरह की फिल्में चल रही हैं. लोग थिएटर में जा रहे हैं. जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो कहा जाता है कि 10 मिनट में पब्लिक को इंगेज करना है, ऐसे में यही सोचकर कहानी लिखी जाती है.' हालांकि उन्होंने अभी तक ये फिल्म देखी नहीं है लेकिन वे इसे थिएटर में देखना चाहते हैं. 

बडे स्टार्स के साथ काम करने के दबाव पर क्या बोले शिव
शिव ने कहा कि बड़े स्टार्स के साथ काम करने पर दबाव होता है और हो सकता है मेरा रोल भी इस कारण छोटा किया गया हो लेकिन मैं इस पर फोकस नहीं करता. मेरे लिए ये चीज मायने रखती है कि कैरेक्टर पर ध्यान देकर मैं परफॉर्म करता हूं. मैं अपनी एनर्जी को काम में लगाना चाहता हूं.

शिव पंडित ने युवाओं को दिया ये मंत्र
शिव पंडित ने युवाओं को मैसेज देते हुए कहा, 'मैं कुछ समय तक निजी जीवन को लेकर काफी परेशान चल रहा था, तब मैंने खुद के लिए एक मंत्र ढूंढा था. मैंने तीन काम किए. मैं हनुमान जी का भक्त हूं. मैंने अपना काम किया, वर्कआउट किया और पूजा की. हमें अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए.'

Published at : 20 Jan 2026 12:18 PM (IST)
