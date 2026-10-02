'पहले ऐश्वर्या और पापा को मनाना होगा', अभिषेक बच्चन करना चाहते हैं 'कजरा रे 2.0'

साल 2005 में रिलीज हुआ 'कजरारे' आज भी लोगों के पसंदीदा गानों में से एक है. 'बंटी और बबली' के इस गाने ने रिलीज के बाद खूब धूम मचाई थी. अब इतने साल बाद अभिषेक बच्चन ने 'कजरारे' की शूटिंग से जुड़ी मजेदार यादें शेयर की हैं.

एक्टर अभिषेक बच्चन आज भी 'कजरा रे' को अपने अब तक के सबसे मजेदार गानों में से एक मानते हैं. उन्होंने इसके 2.0 वर्जन पर भी बात की है.

'कजरा रे 2.0' पर क्या बोले अभिषेक बच्चन?

बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने 'कजरा रे' की शूटिंग से जुड़ी यादें शेयर कीं. उन्होंने बताया कि इस गाने की शूटिंग उनके लिए किसी पार्टी से कम नहीं थी. अभिषेक ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी गाने की शूटिंग में 'कजरारे' से ज्यादा मजा किया है. ये एक बड़ी और मजेदार पार्टी जैसी थी. हमने इसे बहुत एंजॉय किया था.'

अभिषेक ने बताया कि शूटिंग के दौरान उनका जन्मदिन भी था और सेट पर इसे सेलिब्रेट किया गया था. उन्होंने कहा कि निर्देशक शाद अली ने करीब चार घंटे तक गाना चलाया और सभी ने मिलकर डांस पार्टी की. इस दौरान कैमरे से शूट किए गए कई मजेदार पलों को बाद में गाने में भी शामिल किया गया.

'ऐश्वर्या और मेरे पापा को मनाना होगा'

'कजरा रे' को याद करते हुए अभिषेक ने कहा कि ये गाना आज भी उनके लिए खास है और इसकी शूटिंग में उन्होंने खूब मस्ती की थी. जब उनसे पूछा गया कि क्या वो 'कजरारे 2.0' में काम करना चाहेंगे, तो एक्टर ने कहा, 'मुझे ये बहुत पसंद आएगा. मैं इसके लिए तैयार हूं. लेकिन इसके लिए आपको ऐश्वर्या और मेरे पापा को मनाना होगा.'

'कजरा रे' के बारे में

बता दें, 'कजरा रे' साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म 'बंटी और बबली' का गाना है. इस गाने में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन एक साथ नजर आए थे. शंकर-एहसान-लॉय ने इसका संगीत दिया था, जबकि गाने के बोल गुलजार ने लिखे थे. इसे अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली ने अपनी आवाज दी थी.

ये गाना इसलिए भी खास रहा क्योंकि इसमें अमिताभ, अभिषेक और ऐश्वर्या पहली बार एक साथ डांस करते नजर आए थे. आज इतने साल बाद भी 'कजरारे' की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है. शादियों और पार्टियों में आज भी लोग इस गाने पर जमकर डांस करते हैं.

अभिषेक बच्चन की अपकमिंग फिल्म

अभिषेक बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं, जो 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में सुहाना खान और दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी.