एक्टर अभिषेक बच्चन को फिल्म 'राजा शिवाजी' में देखा जा रहा है. इस फिल्म में वो शंभू राजे के रोल में दिखे. हैं. फिल्म में उनके कैरेक्टर के लिए फैंस बहुत प्यार दे रहे हैं. अब अभिषेक बच्चन ने इस रोल के बारे में बात की है.

'शंभू राजे' के रोल को लेकर अभिषेक बच्चन ने किया रिएक्ट

इंडिया टुडे से बातचीत में अभिषेक बच्चन ने फिल्म 'राजा शिवाजी' में शंभू राजे के रोल के लिए रितेश देशमुख को क्रेडिट दिया. उन्होंने कहा, 'फिल्म की रिलीज के बाद मैं ट्रैफिक सिग्नल पर था तो किसी ने मुझे देखकर कहा शंभू राजे. ये पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ. ये दिखाता है कि लोगों के लिए ये कितने मायने रखचते हैं. इससे राइटर और डायरेक्टर पर जिम्मेदारी रहती है कि वो इसके साथ न्याय करें.'

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अभिषेक ने बताया कि किस चीज ने उन्हें ये फिल्म करने के लिए राजी किया. उन्होंने कहा, 'रितेश देशमुख पर मुझे पूरा विश्वास है. वो मेरे छोटे भाई हैं. मैं उनके लिए कुछ भी करूंगा. उन्हें सिर्फ कहने की जरुरत है. मैं ये जानता हूं कि वो मुझे कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे जिसे लेकर वो खुद राजी न हो कि मैं वो कर सकता हूं. मुझे लगता है कि हमारे बीच मुच्युअल समझ हैं.'

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आगे अभिषेक ने कहा, 'मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पास फिल्म का ऑफर लेकर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि क्या मैं आ सकता हूं? मुझे लगा कि ठीक है वो सिर्फ मिलने आ रहे हैं. लेकिन जब आपने कुछ पूछें तो मुझे पता था कि वो इसके बारे में सोच रहा था. मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो बस कोई एहसान लेने आ रहे हैं. ये कोई एहसान नहीं है. ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में उन्होंने मेरे पास आने से पहले अच्छी तरह सोचा है. खुद को तैयार किया. वो इन सब चीजों को हल्के में नहीं लेते हैं.'