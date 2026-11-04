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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदलेर मेहंदी विवाद पर अभिजीत भट्टाचार्य ने किया रिएक्ट, बोले- मैं कभी जनता को धोखा नहीं दूंगा

दलेर मेहंदी विवाद पर अभिजीत भट्टाचार्य ने किया रिएक्ट, बोले- मैं कभी जनता को धोखा नहीं दूंगा

अभिजीत भट्टाचार्य का एक वीडियो सामने आया है. इसमें वो दलेर मेहंदी कॉन्सर्ट विवाद का जिक्र करते नजर आए. उन्होंने कहा कि वो कभी भी जनता को धोखा नहीं देंगे.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 04 Nov 2026 08:43 PM (IST)
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सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने हाल ही में दलेर मेहंदी शो विवाद पर रिएक्ट किया है. अभिजीत का एक वीडियो सामने आया है. ये वीडियो छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 का है. इस वीडियो में अभिजीत ने कहा कि वो लाइव शोज में लिपसिंक के खिलाफ हैं. उन्होंने दलेर मेहंदी विवाद का भी जिक्र किया और कहा कि वो खुद कभी जनता को धोखा नहीं देंगे.

अभिजीत वीडियो में बोल रहे हैं, 'यहां पर किसी को भी परमिशन मत दीजिए अगर वो लाइव के नाम पर गाना नहीं गा रहा है. अभी कुछ दिन पहले एक केस हुआ था जहां पर स्टेज पर आकर मंत्री साहब ने कहा. बिल्कुल सच कहा था उन्होंने कि आप गाना नहीं गा रहे हैं. आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा. उन्होंने सही कहा था. लेकिन वो विलेन बन गए. इसी स्टेज पर ऐसा होता है. आप लोग छत्तीसगढ़ में ये मत होने देना.'

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अभिजीत का रिएक्शन

आगे उन्होंने कहा, 'मैं जैसा भी गाऊंगा. गलत गाऊंगा, खराब गाऊंगा. गला खराब है. थक जाऊंगा. बेसुरा गाऊंगा, लेकिन जो भी गाऊंगा लाइव गाऊंगा. ये वो कीमत है जो आप टाइम दे रहे हो इतना खर्चा करके. मुझे बुलाया है, इसके पीछे इतनी मेहनत है प्रशासन की. आपकी. आप लोगों को नमन करता हूं. मैं कभी आ लोगों इस तरह से चीट नहीं करूंगा. गाने के नाम पर मुंह नहीं हिलाऊंगा. ऐसा लोग करते हैं.'

दलेर मेहंदी विवाद
दलेर मेहंदी विवाद की बात करें तो वो उत्तराखंड गए थे परफॉर्मेंस के लिए. इस दौरान उनकी परफॉर्मेंस बीच में रोक गई और उत्तराखंड केबिनेट मिनिस्टर सुबोध उन्नियाल ने उन्हें काफी कुछ सुनाया. उन्होंने दलेर मेहंदी से कहा कि आप सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं गाएंगे कैसे? बात में मिनिस्टर ने एएनआई से बातचीत में बताया था कि दलेर मेहंदी को 35 लाख रुपये मिले थे परफॉर्मेंस के.

दलेर मेहंदी और मंत्री का वीडियो वायरल होने के बाद कई सिंगर्स और एक्टर्स ने दलेर मेहंदी का सपोर्ट किया.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 04 Nov 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
Abhijeet Bhattacharya
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