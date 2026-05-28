हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडछोटी हाइट बनी सगाई टूटने की वजह? एक्स-मंगेतर संग रिश्ता टूटने पर अब्दु रोजिक का चौंकाने वाला खुलासा

छोटी हाइट बनी सगाई टूटने की वजह? एक्स-मंगेतर संग रिश्ता टूटने पर अब्दु रोजिक का चौंकाने वाला खुलासा

Abdu Rozik Interview: हाल ही में सिंगर अब्दु रोजिक ने पिछले साल अपनी टूटी सगाई को लेकर खुलकर बातचीत की हैं. साथ ही कई बातों का खुलासा करते हुए अपनी एक्स मंगेतर के बारे में बताया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 May 2026 09:59 AM (IST)
Preferred Sources

सिंगर और बिग बॉस फेम अब्दू रोजिक इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा में हैं. पिछले साल अप्रैल में वो सगाई करने वाले थे और बहुत खुश थे, हालांकि उनका रिश्ता खत्म हो गया. इसी बीच हाल ही में उन्होंने अपनी सगाई और टूटे रिश्ते को लेकर खुलकर बात की हैं. साथ ही कई ऐसी बातों का खुलासा किया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया हैं. 

कुछ लोगों ने की दखलअंदाजी

हाल ही में दीप्ति साधवानी के साथ बातचीत में अब्दू रोजिक ने अपने टूटे रिश्ते के बारे में बताया कि रिश्तों में लोगों की जरूरत से ज्यादा दखलअंदाजी उसे खराब कर देती हैं. उन्होंने हमेशा अपनी मंगेतर की पहचान छिपाकर रखी. लेकिन फिर भी कुछ लोगों को उनका नंबर मिल गया, जिसके बाद वो उन्हें मैसेज करने लगे. कई लोग उनकी हाइट का मजाक उड़ाते थे और उनकी मंगेतर से कहते थे कि इतने छोटे हाइट वाले इंसान से शादी कैसे कर सकती हैं? इसके बाद उन्हें कई नेगेटिव और भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ा. इसके बाद उनकी मंगेतर ये सब सहन नहीं पाई और बाद में अब्दू से माफी मांगी और कहा कि वो ये सब नहीं झेल सकती हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abduroziq Official (@abdu_rozik)

अब्दू ने आगे बताया कि उस वक्त वो उन्हें समझ पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अलग होने की इजाजत दे दी. दोनों के बीच कोई नाराजगी नहीं है, ये सब बहुत पहले हुआ था. हालांकि इससे पहले भी अब्दू जुलाई 2024 में शादी करने वाले थे, लेकिन ये रिश्ता भी टूट गया. 

ये भी पढ़ें: Raja Shivaji BO Day 27: 'राजा शिवाजी' की नहीं थम रही रफ्तार, चौथे बुधवार भी खूब छापे नोट, जानें- 27 दिनों में कितना कमा डाला मुनाफा

3 फीट 9 इंच के हैं अब्दु

बता दें कि अब्दू रोजिक ने 23 साल की उम्र में अपनी अलग पहचान बना ली हैं. साथ ही बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में भी भाग ले चुके हैं. अब्दू को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी और रिकेट्स जैसी बीमारी है, जिसकी वजह से उनकी हाइट सिर्फ 3 फीट 9 इंच हैं. हाइट को लेकर कई नेगेटिव कमेंट्स मिलने के बावजूद उन्होंने अपने गानों और सोशल मीडिया में कई मिलियन फॉलोअर्स बटोरे हैं. इसके अलावा हाल ही में उन्हें टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स' में भी देखा गया था. 

ये भी पढ़ें: तलाक के वक्त करिश्मा कपूर-संजय कपूर के बीच क्या हुई थी डील? बच्चों, प्रॉपर्टी और करोड़ों की सेटलमेंट का सच

और पढ़ें
Published at : 28 May 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Abdu Rozik
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
छोटी हाइट बनी सगाई टूटने की वजह? एक्स-मंगेतर संग रिश्ता टूटने पर अब्दु रोजिक का चौंकाने वाला खुलासा
छोटी हाइट बनी सगाई टूटने की वजह? एक्स-मंगेतर संग रिश्ता टूटने पर अब्दु रोजिक का चौंकाने वाला खुलासा
बॉलीवुड
सिक्योरिटी तोड़कर स्टेज पर फूल देने पहुंचा फैन, शर्माती दिखीं सामंथा रूथ प्रभु, वायरल हुआ वीडियो
सिक्योरिटी तोड़कर स्टेज पर फूल देने पहुंचा फैन, शर्माती दिखीं सामंथा रूथ प्रभु, वायरल हुआ वीडियो
बॉलीवुड
'मैं FWICE से बात करूंगा...', रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरे सिंगर मीका सिंह, दिया बड़ा बयान
'मैं FWICE से बात करूंगा...', रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरे सिंगर मीका सिंह, दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
गोविंदा को इम्प्रेस करने के लिए सुनीता ने 15 साल की उम्र में किया था ये काम, खुद किया खुलासा, बोल- ‘मेरे पति को खाने का बहुत शौक था’
‘मेरे पति को खाने का बहुत शौक था’,गोविंदा को इम्प्रेस करने के लिए सुनीता ने 15 साल की उम्र में किया था ये काम
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran War: ईरान की सीक्रेट मिलिट्री साइट पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Bhopal High Profile Suicide: IPS की बेटी का सुसाइड नोट, 'पापा-मम्मी, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी'
Sansani | Patiala Drum Murder: नीले ड्रम में मिली नेहा की लाश! हाथों पर बने 'टैटू' ने खोला राज!
Bakrid Controversy | Janhit: दिल्ली से पटना तक फ्लैग मार्च, क्या कल थम जाएगा बकरे पर बवाल?
Bakrid Controversy | Bharat Ki Baat: बकरे पर बंटेंगे तो एकजुट कैसे रह सकेंगे? | Maharashtra News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईद-उल-अजहा पर PM मोदी का मैसेज, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, जानें क्या कहा?
ईद-उल-अजहा पर PM मोदी का मैसेज, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, जानें क्या कहा?
दिल्ली NCR
Eid Al Adha: दिल्ली में सुरक्षा के बीच अकीदत के साथ मनाई जा रही बकरीद, जान लें कुर्बानी के नियम
दिल्ली में सुरक्षा के बीच अकीदत के साथ मनाई जा रही बकरीद, जान लें कुर्बानी के नियम
विश्व
'भीख मांगते हैं ट्रंप', धमकियों को लेकर फायर हुआ ईरान, बताई समझौते की क्या है रेड लाइन
'भीख मांगते हैं ट्रंप', धमकियों को लेकर फायर हुआ ईरान, बताई समझौते की क्या है रेड लाइन
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
विश्व
Donald Trump Buffalo: बकरीद पर कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप भैंसा', आखिर बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
बकरीद पर कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप भैंसा', आखिर बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
शिक्षा
बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान! सरकार दे रही हर साल 50 हजार की स्कॉलरशिप, कैसे उठाएं फायदा?
बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान! सरकार दे रही हर साल 50 हजार की स्कॉलरशिप, कैसे उठाएं फायदा?
ट्रेंडिंग
एयरपोर्ट के अंदर घुसा आवारा कुत्ता, टेबल पर चढ़कर खाने लगा खाना-VIDEO देख यूजर्स ने लिए मजे
एयरपोर्ट के अंदर घुसा आवारा कुत्ता, टेबल पर चढ़कर खाने लगा खाना-VIDEO देख यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget