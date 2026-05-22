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हूबहू मां ऐश्वर्या जैसी दिख रहीं आराध्या बच्चन, वही नैन-नक्श, वही चाल-ढाल, कान्स जाती तस्वीरें वायरल

Cannes 2026: ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ कान्स 2026 को लिए रवाना हो गई हैं. उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. उनकी फोटोज भी सामने आईं, जिसमें आराध्या को मां की कॉपी लगीं.

By : राहुल यादव | Updated at : 22 May 2026 05:22 PM (IST)
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कान्स 2026 में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का मेला लगा हुआ है. एक-एक करके अभिनेत्रियां वहां पहुंच रही हैं और अपने जलवा बिखेर रही हैं. ऐसे में गुरुवार की देर रात को एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन भी कान्स 2026 के लिए रवाना हुईं. मुंबई एयरपोर्ट से उनकी फोटोज भी सामने आई, जिसमें वो अपनी बेटी आराध्या के साथ नजर आईं. इस दौरान उनका लुक देख ही बन रहा था. आराध्या अपनी मां के जैसे हूबहू लगीं.

कैसा था ऐश्वर्या और आराध्या का एयरपोर्ट लुक?

ऐश्ववर्या और आराध्या का एयरपोर्ट लुक देखते ही बन रहा था. इस दौरान दोनों कैजुअल ड्रेस में कमाल लग रहे थे. अभिनेत्री ने ट्रैवल के लिए ब्लैक कलर की ड्रैरी चुनी थी, वहीं बेटी आराध्या ने भी मां से मैचिंग किया था. दोनों ब्लैक ड्रेस में ट्यूनिंग करते हुए बेहतरीन लगे. ऐश्वर्या ने शार्प लैपल्स और बारीक फ्लोरल सीक्लेंस एम्ब्रॉयडरी वाला एक स्ट्रक्चर्ड ब्लैक ब्लेजर पहना था. उनका ऑल ब्लैक लुक था. ब्लैक हील वाले बूट्स के साथ एक्ट्रेस ने लुक को कंप्लीट किया था.

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हूबहू मां ऐश्वर्या जैसी दिख रहीं आराध्या बच्चन, वही नैन-नक्श, वही चाल-ढाल, कान्स जाती तस्वीरें वायरल

मां ऐश्वर्या जैसी हूबहू लगीं आराध्या

इसके साथ ही आराध्या ने भी मां ऐश्वर्या के साथ ट्यूनिंग की थी. वो भी ऐश्वर्या के जैसे ही खुले बालों में नजर आईं. उन्होंने भी ऐश्वर्या के जैसे ही ऑल ब्लैक लुक कैरी किया था. वहीं, न्यूड मेकअप के साथ रेड लाइट लिपस्टिक में वो मां के जैसे ही कमाल लग रही थीं. आराध्या ने इस ड्रेस के साथ ही व्हाइट एंड रेड स्नीकर्स कैरी किए थे. इस दौरान आराध्या और ऐश्वर्या का लुक देखते ही बन रहा था.  

इतना ही नहीं, आराध्या लुक से तो मां ऐश्वर्या के साथ ट्यूनिंग कर रही थीं साथ ही वो उनकी तरह लगती भी हैं. उनके नैन नक्श, चाल-ढाल और तरीका सब कुछ ऐश्वर्या से ही मिलता जुलता लगा. 


हूबहू मां ऐश्वर्या जैसी दिख रहीं आराध्या बच्चन, वही नैन-नक्श, वही चाल-ढाल, कान्स जाती तस्वीरें वायरल

ऐश्वर्या राय पहले भी कान्स में कर चुकीं शिरकत

ऐश्वर्या राय इसके पहले भी कान्स में जा चुकी हैं. पहली बार उन्होंने 2002 में कान्स फिल्म फेस्टिवल में पहुंची थीं, जहां पर शाहरुख खान और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म 'देवदास' के लिए रेड कार्पेट पर वॉक किया था. इस फिल्म में वो भी लीड रोल में थीं. इसके बाद 2003 में वो इस फिल्म फेस्टिवल में रेग्यूलर शामिल होती रही थीं. ऐसे में इस बार वो अपनी बेटी के साथ रेड कार्पेट पर शिरकत करने के लिए जा गई हैं. माना जा रहा है कि अभिनेत्री का्स के क्लोजिंग डे पर रेड कार्पेट पर नजर आ सकती हैं.

यह भी पढ़ें: 'इतनी बड़ी बात क्या है?...', सीक्रेट वेडिंग की अफवाहों पर कंगना रनौत ने तोड़ी चुप्पी

आराध्या बच्चन के बारे में

गौरतलब है कि आराध्या का जन्म 16 नवंबर 2011 को हुआ था. वो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की इकलौती बेटी हैं. वह करीब 15 साल की हैं. वो अक्सर मां ऐश्वर्या राय के साथ ही नजर आती हैं. उनके साथ आराध्या बेहद ही क्लोज बॉन्ड शेयर करती हैं. अभिनेत्री ने भी बचपन से कभी आराध्या को अकेला नहीं छोड़ा. आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने साल 2007 में 20 अप्रैल को शादी की थी.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 22 May 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
Aaradhya Bachchan Aishwarya Rai Cannes 2026
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