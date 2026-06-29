831% प्रॉफिट से आमिर की इस फिल्म ने रचा था इतिहास, बनी साल की नंबर 1 ब्लॉकबस्टर

हिंदी सिनेमा में 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' के नाम से मशहूर अभिनेता आमिर खान ने अपने 38 साल के एक्टिंग करियर में बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड कायम किए हैं. आज हम आपको आमिर की एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो 831 परसेंट का मुनाफा कमाकर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बनी थी.

2014 में आई थी फिल्म

आमिर खान ये बेहतरीन फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी और इसका नाम है 'पीके'. इसमें आमिर खान ने दूसरे ग्रह के ऐसे प्राणी का किरदार निभाया था जो धरती पर ईश्वर की तलाश करने के लिए आता है. इस दौरान उसे अनुष्का शर्मा का साथ मिलता है, जिन्होंने फिल्म में जगत जननी नाम का किरदार निभाया था.

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बनी थी 2014 की नंबर 1 ब्लॉकबस्टर फिल्म

पीके ने सिनेमाघरों में 19 दिसंबर 2014 को दस्तक दी थी. इस कॉमेडी और साई-फाई फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार हिरानी ने किया था. फिल्म का हिस्सा बोमन ईरानी, सौरभ शुक्ला, परीक्षित साहनी और संजय दत्त जैसे कलाकार भी थे. पीके साल 2014 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी. दूसरे नंबर पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की 'हैप्पी न्यू ईयर' ने कब्जा किया था.

कमाया था 831 परसेंट का बंपर प्रॉफिट

पीके की कहानी राजकुमार हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा ने लिखी थी और दोनों इसके प्रोड्यूसर भी थे. IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक 85 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 792 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इसमें से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हुई कमाई 340 करोड़ रुपये थी. फिल्म को टोटल 831 परसेंट का तगड़ा मुनाफा हुआ था. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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आमिर खान का वर्कफ्रंट

आमिर खान को पिछली बार फिल्म 'सितारे जमीन पर' में देखा गया था. सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म हिट साबित हुई थी. इसके बाद आमिर ने अपने प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शंस (AKP) के जरिए फिल्म 'हैप्पी पटेल- खतरनाक जासूस' को प्रोड्यूस किया था. इसमें लीड रोल में वीर दास नजर आए थे. अब आमिर फिल्म 'बंटवारा 1947' प्रोड्यूस कर रहे हैं. सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी.