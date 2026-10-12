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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआमिर खान की भतीजी ने दिखाए चोट के निशान, CJP प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने किया था डिटेन

आमिर खान की भतीजी ने दिखाए चोट के निशान, CJP प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने किया था डिटेन

मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से इमरान खान, जायन मैरी और वॉशिंगटन को हिरासत में लिया गया था. हिरासते से छोड़े जाने के बाद अब जायन मैरी ने अपने शरीर के चोट के निशान दिखाते हुए एक वीडियो शेयर किया है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 12 Oct 2026 11:00 AM (IST)
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दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है. देश के कई दूसरे इलाकों में भी इस मांग के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. बीते शनिवार को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में भी आंदोलन हुआ, जहां से इमरान खान समेत कई एक्टर्स को हिरासत में लिया गया था.

हिरासत में लिए गए लोगों में आमिर खान की भतीजी और फिल्म मेकर मंसूर खान की बेटी जायन मैरी खान भी शामिल थी. हिरासत से छोड़े जाने के बाद अब उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो साझा कर चोट के निशान दिखाए हैं.

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वीडियो में क्या बोलीं जायन मैरी खान
शनिवार को हिरासत से छूटने के बाद जायन मैरी खान ने रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने हिरासत में उनको दी गई चोट के निशान दिखाए. उनकी बॉडी पर कई जगह इंजरी  के निशान थे.

उन्होंने अपनी बाजुओं, उंगलियों और थाई पर लगी चोट को दिखाया. उन्होंने इस इंस्टाग्राम रील को ‘डेमोक्रेटिक फिट चेक’ नाम देते हुए कहा, ‘और कितना डराने की कोशिश करोगे. डर खत्म ही हो जाएगा.’ वहीं उन्होंने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘शी एक्सपोजेज द स्टेट ऑन द इंटरनेट’ यानी वो इंटरनेट पर सरकार की पोल खोल रही है.

 
 
 
 
 
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हिरासत में लेते वक्त की वीडियो भी की थी शेयर

जायन मैरी खान ने इससे पहले आंदोलन के वक्त की रील्स भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी. जब इमरान खान और लेखा वॉशिंगटन समेत उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था. उस वीडियो में भी वो व्यंग्य में कहतीं दिख रही हैं, ‘सर, थैंक यू फॉर द ऑनर.’

वहीं हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए उसके साथ कैप्शन में इंकलाब जिंदाबाद लिखा है. हिरासत में लिए जाने के बाद वो एक ब्लू कलर की पुलिस वैन में बैठी दिख रही हैं. उनके साथ फोटो में इमरान खान और लेखा वॉशिंगटन भी है.

 
 
 
 
 
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इसी के साथ उन्होंने ब्लू वैन से एक रील भी शेयर की थी जिसमें जायन इमरान से पूछ रही हैं कि क्या आप कभी जेल गए हो और वो कह रहे हैं, अभी तक तो नहीं. इसके बाद जायन कैमरा घुमा के दिखातीं हैं कि वो पुलिसबलों की हिरासत में बैठें हैं और कहती हैं कि अभी तक तो नहीं लेकिन शायद आज जाना पड़ा सकता है.

वहीं लेखा ने भी वीडियोज शेयर करते हुए कहा था कि पुलिस उन्हें घर नहीं जाने दे रही है. बाद में उन्होंने एक और वीडियो में कहा था, ‘मैं कहना चाह रही हूं कि हम सब सुरक्षि हैं और घर के लिए जा रहे हैं.’

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 12 Oct 2026 11:00 AM (IST)
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