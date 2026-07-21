17 साल बाद फिर रिलीज हो रही 3 इडियट्स, 'मिर्जापुर' से होगी 400 करोड़ी फिल्म की टक्कर

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड17 साल बाद फिर रिलीज हो रही है 3 इडियट्स, जानें कब दस्तक देगी 400 करोड़ी फिल्म? 'मिर्जापुर' से होगी टक्कर

17 साल बाद फिर रिलीज हो रही है 3 इडियट्स, जानें कब दस्तक देगी 400 करोड़ी फिल्म? 'मिर्जापुर' से होगी टक्कर

3 Idiots Re-Release Date: आमिर खान और करीना कपूर खान की बेहतरीन फिल्म 'थ्री इडियट्स' फिर से रिलीज होने जा रही है' आइए जानते हैं कि ये फिल्म 17 साल बाद आखिर अब कब सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 21 Jul 2026 10:12 AM (IST)
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बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आमिर खान ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फ़िल्में दी हैं. उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में थ्री इडियट्स भी शुमार है. 17 साल पुरानी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर तबाही मचाई थी. अब ये फिल्म एक बार फिर से बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है. आइए जानते हैं कि 3 इडियट्स थिएटर्स में कब री-रिलीज होगी?

3 इडियट्स कब होगी री-रिलीज?

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने 17 साल बाद थ्री इडियट्स को दोबारा सिनेमाघरों में उतारने की तैयारी कर ली है. ये फिल्म 4 सितंबर 2026 को थिएटर्स में फिर से रिलीज की जाएगी. विधु विनोद चोपड़ा की इस फिल्म के राइट्स एनएच स्टूडियोज (NH Studioz) ने विशाल कैटलॉग के तहत हासिल किए हैं.

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'मिर्जापुर: द मूवी' से होगा क्लैश

जिस दिन थ्री इडियट्स सिनेमाघरों में फिर से दस्तक देगी उसी दिन बड़े पर्दे पर रवि किशन, पंकज त्रिपाठी और अली फजल की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' भी आ रही है. ऐसे में थ्री इडियट्स के लिए टिके रहना आसान नहीं होगा. वहीं इसके एक हफ्ते बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' भी रिलीज होने वाली है.

ब्लॉकबस्टर निकली थी थ्री इडियट्स

थ्री इडियट्स 25 दिसंबर 2009 को रिलीज हुई थी. ये तीन दोस्तों की कहानी है, जिसका डायरेक्शन राजकुमार हिरानी ने किया था और इसके प्रोड्यसूर थे विधु विनोद चोपड़ा. फिल्म में आमिर खान के साथ शरमन जोशी और आर माधवन ने भी लीड रोल निभाया था. वहीं मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर खान, बोमन ईरानी, ओमी वैद्य, परीक्षित साहनी और मोना सिंह जैसे कलाकार भी इसका हिस्सा थे.

17 साल बाद फिर रिलीज हो रही है 3 इडियट्स, जानें कब दस्तक देगी 400 करोड़ी फिल्म? 'मिर्जापुर' से होगी टक्कर

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक़ इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का बजट 55 करोड़ रूपये था. पहले दिन इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 12.78 करोड़ रूपये का कलेक्शन किया था. जबकि ओपनिंग वीकेंड में इसकी टोटल कमाई 40.65 करोड़ रूपये दर्ज की गई थी. 17 साल पुरानी फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई करते हुए भारत में कुल 202.95 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि दुनियाभर में इसका कलेक्शन करीब 400 करोड़ रुपये हुआ था. अगर आप अभी घर बैठे इस फिल्म का लुत्फ़ लेना चाहते हैं तो इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 21 Jul 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Aamir Khan 3 Idiots
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