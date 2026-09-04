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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वो पति से बेहतर एक्स-हसबैंड हैं', आमिर खान के करीबी दोस्त अमीन हाजी का खुलासा

'वो पति से बेहतर एक्स-हसबैंड हैं', आमिर खान के करीबी दोस्त अमीन हाजी का खुलासा

आमिर खान और अमीन हाजी की दोस्ती काफी पुरानी है और दोनों एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं. हाल ही में अमीन हाजी ने आमिर की तारीफ की. उन्होंने ये भी कहा कि आमिर एक पति से बेहतर एक्स-हसबैंड हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Sep 2026 04:59 PM (IST)
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एक्टर आमिर खान और एक्टर अमीन हाजी लंबे समय से एक-दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं. अमीन हाजी आमिर खान की तीसरी शादी में भी शामिल हुए थे. अब हाल ही में अमीन हाजी ने आमिर खान के स्वभाव और उनके रिश्तों को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने आमिर की जमकर तारीफ करते हुए बताया कि वो प्यार और रिश्तों को किस तरह देखते हैं. 

आमिर खान के करीबी दोस्त अमीन हाजी का खुलासा
अमीन हाजी ने हाल ही में विक्की लालवानी के पॉडकास्ट में आमिर खान की तारीफ करते हुए कहा, 'आमिर बहुत प्यार करने वाले, अच्छे और दूसरों का सम्मान करने वाले इंसान हैं. मैंने उन्हें कभी किसी महिला के बारे में, चाहे वो उनकी जान-पहचान की हो या नहीं, कोई गलत या नेगेटिव बात करते नहीं सुना. उनमें प्यार पर भरोसा बनाए रखने और दोबारा बच्चे की तरह प्यार करने की एक खास खूबी है. वो दिल से बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं.'

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'वो पति से बेहतर एक्स-हसबैंड हैं'
उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'मुझे लगता है कि उन्होंने खुद को एक पति से बेहतर एक्स-हसबैंड साबित किया है.' वहीं अमीन हाजी की पत्नी ने कहा, 'अपने परिवार के साथ उन्होंने जो रिश्ते बनाए रखे हैं, उनमें कोई दिखावा नहीं है. उनके रिश्तों में सच्चा प्यार है. उनकी पर्सनैलिटी काफी पॉजिटव है.'

बता दें, अमीन हाजी और आमिर खान ने साल 2001 में आई फिल्म 'लगान' में साथ काम किया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी.

आमिर की तीसरी शादी में शामिल हुए थे अमीन हाजी 
अमीन हाजी आमिर खान की तीसरी शादी में भी अपनी पूरी फैमिली संग शामिल हुए थे. आमिर खान ने 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की थी. जिसमें सिर्फ फैमिली और करीबी दोस्त भी मौजूद रहें. 

बता दें, आमिर ने साल 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी. साल 2002 में दोनों का तलाक हो गया. उनके दो बच्चे जुनैद खान और आइरा खान हैं. रीना से अलग होने के बाद आमिर ने 2005 में किरण राव से शादी की. साल 2021 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने की घोषणा की. उनका एक बेटा आज़ाद राव खान है. हालांकि आमिर अपनी दोनों एक्स वाइफ संग एक खास बॉन्ड शेयर करते नजर आते हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 04 Sep 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan
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