'वो पति से बेहतर एक्स-हसबैंड हैं', आमिर खान के करीबी दोस्त अमीन हाजी का खुलासा

एक्टर आमिर खान और एक्टर अमीन हाजी लंबे समय से एक-दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं. अमीन हाजी आमिर खान की तीसरी शादी में भी शामिल हुए थे. अब हाल ही में अमीन हाजी ने आमिर खान के स्वभाव और उनके रिश्तों को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने आमिर की जमकर तारीफ करते हुए बताया कि वो प्यार और रिश्तों को किस तरह देखते हैं.

आमिर खान के करीबी दोस्त अमीन हाजी का खुलासा

अमीन हाजी ने हाल ही में विक्की लालवानी के पॉडकास्ट में आमिर खान की तारीफ करते हुए कहा, 'आमिर बहुत प्यार करने वाले, अच्छे और दूसरों का सम्मान करने वाले इंसान हैं. मैंने उन्हें कभी किसी महिला के बारे में, चाहे वो उनकी जान-पहचान की हो या नहीं, कोई गलत या नेगेटिव बात करते नहीं सुना. उनमें प्यार पर भरोसा बनाए रखने और दोबारा बच्चे की तरह प्यार करने की एक खास खूबी है. वो दिल से बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं.'

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'वो पति से बेहतर एक्स-हसबैंड हैं'

उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'मुझे लगता है कि उन्होंने खुद को एक पति से बेहतर एक्स-हसबैंड साबित किया है.' वहीं अमीन हाजी की पत्नी ने कहा, 'अपने परिवार के साथ उन्होंने जो रिश्ते बनाए रखे हैं, उनमें कोई दिखावा नहीं है. उनके रिश्तों में सच्चा प्यार है. उनकी पर्सनैलिटी काफी पॉजिटव है.'

बता दें, अमीन हाजी और आमिर खान ने साल 2001 में आई फिल्म 'लगान' में साथ काम किया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी.

आमिर की तीसरी शादी में शामिल हुए थे अमीन हाजी

अमीन हाजी आमिर खान की तीसरी शादी में भी अपनी पूरी फैमिली संग शामिल हुए थे. आमिर खान ने 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की थी. जिसमें सिर्फ फैमिली और करीबी दोस्त भी मौजूद रहें.

बता दें, आमिर ने साल 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी. साल 2002 में दोनों का तलाक हो गया. उनके दो बच्चे जुनैद खान और आइरा खान हैं. रीना से अलग होने के बाद आमिर ने 2005 में किरण राव से शादी की. साल 2021 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने की घोषणा की. उनका एक बेटा आज़ाद राव खान है. हालांकि आमिर अपनी दोनों एक्स वाइफ संग एक खास बॉन्ड शेयर करते नजर आते हैं.

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