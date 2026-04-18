आमिर खान की जिंदगी का वो 'एक दिन', जब डायरेक्टर ने किया था प्ले से 'गेट आउट', फिर यूं पलटी किस्मत

फिल्मों की दुनिया में ज्यादातर एक छोटा सा मौका या एक दिन किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने भी अपने करियर से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा शेयर किया, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी. ये बात उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म एक दिन के प्रमोशन के दौरान बताई, जिसमें उन्होंने समझाया कि कभी-कभी एक दिन ही सब कुछ बदल देता है.

प्ले से निकाले गए थे आमिर खान

आमिर खान ने एक वीडियो में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि एक समय ऐसा आया था, जब वह एक नाटक (प्ले) को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और उसमें काम करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे. लेकिन अचानक उन्हें उस नाटक से बाहर कर दिया गया. उस वक्त ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था और उन्हें लगा कि उनका सपना टूट गया है. हालांकि, वही दिन उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. आमिर ने कहा कि उसके बाद उन्हें एक नया मौका मिला, जिसने उनके करियर को नई दिशा दी और आगे चलकर वही उनके लिए बड़ी सफलता की वजह बना.

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उन्होंने आगे बताया कि जिंदगी में जो चीजें हमें उस समय गलत या बुरी लगती हैं, कई बार वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छा साबित होती हैं. हर असफलता के पीछे कोई न कोई मौका छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है. उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपने जीवन के ऐसे 'एक दिन' को याद करें, जिसने उनकी सोच या जिंदगी को बदल दिया हो.

कैसी होगी फिल्म की कहानी?

बता दें कि 'एक दिन' एक रोमांटिक और इमोशनल कहानी है, जिसमें जुनैद खान और साई पल्लवी लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म में एक लड़के और लड़की की ऑफिस वाली लव स्टोरी दिखाई गई है, जो एक अनोखे ट्विस्ट से गुजरती है. लंबे समय बाद आमिर खान एक बार फिर निर्देशक मंसूर खान के साथ काम कर रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने पहले भी कई यादगार फिल्में दी हैं. ये फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

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