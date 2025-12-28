हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअपेंडिक्स सर्जरी के बाद किरण राव ने दिया हेल्थ अपडेट, क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर कही गहरी बात

अपेंडिक्स सर्जरी के बाद किरण राव ने दिया हेल्थ अपडेट, क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर कही गहरी बात

Kiran Rao Shares Health Update After Surgery: किरण राव की हाल ही में अपेंडिक्स सर्जरी हुई है. अब इस बड़ी ऑपरेशन के बाद फिल्ममेकर ने तस्वीरें शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में अपनी हेल्थ अपडेट दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Dec 2025 10:12 PM (IST)
Preferred Sources

आमिर खान की एक्स वाइफ सुर्खियों में बनी रहती हैं. कभी पर्सनल लाइफ तो कभी वर्कफ्रंट के वजह से फिल्ममेकर का नाम सुर्खियों में बना रहता है. किरण राव सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और अपने लाइफ की पल–पल की अपडेट्स फैंस संग शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उनकी अपेंडिक्स सर्जरी हुई जिसके बाद हसीना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को बिल्कुल अलग अंदाज में अपना हेल्थ अपडेट दिया है. 

'मेरे अपेंडिक्स ने मुझे ज्यादा एक्साइटेड होने से मना किया...'
किरण राव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल हैंडल पर हॉस्पिटल की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. कभी वो सेल्फी क्लिक कर रही हैं तो कभी वो अपना मील एंजॉय करती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों के साथ फिल्ममेकर ने बहुत ही मजेदार कैप्शन शेयर किया है.  किरण राव ने बताया कि एलर्जी के वजह से उनके होठों पर सूजन भी आ गई है.

उन्होंने कैप्शन में लिखा कि, 'मैं 2026 में पार्टी करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, तभी मेरे अपेंडिक्स ने मुझे ज्यादा एक्साइटेड न होने, गहरी सांस लेने और शुक्रगुजार होने की याद दिलाई. मैं मॉडर्न मेडिसिन, डॉक्टर कायोमर्ज कपाड़िया और पूरी सर्जिकल टीम, सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल, मेरे दोस्त और परिवार का शुक्रिया अदा करती हूं. मुझे डिस्चार्ज मिल गया है और मैं घर वापस आ गई हूं. '

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kiran Rao (@raodyness)

बेहतर नए साल की भी की कामना
किरण राव ने इस पोस्ट के जरिए अपना हेल्थ अपडेट दिया. इसके बाद अगले साल सभी चीजें पॉजिटिव रहे इसकी भी कामना की. मजाकियां अंदाज में किरण राव ने खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी बात की.

कैप्शन में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए किरण ने लिखा कि, नए साल में आराम से शुरूआत करने के लिए तैयार हूं. 2025 मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छा रहा और उम्मीद है कि 2026 सभी के लिए अच्छा, मजेदार और प्यार से भरा होगा और AQI भी बेहतर होगा. 

किरण राव का करियर
किरण राव आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. बतौर सक्सेसफुल फिल्ममेकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. बतौर गिग वर्कर उन्होंने काम शुरू किया और अपने खर्चे निकालने के लिए उन्होंने कई अलग-अलग जॉब्स भी किए.

उनके करियर में कई उतार-चढ़ाव आए लेकिन उन्होंने मेहनत का साथ नहीं छोड़ा. 2024 में आई फिल्म 'लापता लेडीज' ने उनकी जिंदगी बदल दी और उनकी पॉपुलैरिटी को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया.

Published at : 28 Dec 2025 10:12 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Kiran Rao Laapataa Ladies
विश्व
क्या भारत में घुसे उस्मान हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
क्या भारत में घुसे हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट
दिल्ली में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
विश्व
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी Ex-आर्मी अफसर पाकिस्तान में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी PAK में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
Digvijay Singh Post: RSS-बीजेपी का संगठन मजबूत..कांग्रेस क्यों मजबूर? | Breaking
Bollywood News: सलमान की स्टार पावर ने बनाई नई रणनीति, बैटल ऑफ गलवान’ के चलते आदित्य चोपड़ा ने ‘अल्फा’ की रिलीज बदल दी (28.12.2025)
Naagin 7: Hype vs Reality!🐍Naagin 7 के पहला एपिसोड का जादू दर्शको पर रहा बरकरार या Flop? #sbs
Top News Fatafat: आज की बड़ी खबरें, फटाफट | UP | Crime News| Madhya pradesh | ABP news
Digvijay Singh Post: RSS-बीजेपी का संगठन मजबूत..कांग्रेस क्यों मजबूर? | Breaking | Rahul Gandhi
