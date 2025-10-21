आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मेंटल हेल्थ को लेकर दिया अपडेट, बोलीं- मैं थैरेपी से फ्री हो गई हूं
आयरा खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि अब वो थैरेपी फ्री हो गई हैं. उन्होंने बताया कि वो 8 साल से थैरेपी ले रही थी, लेकिन अब वो इससे फ्री हो गई हैं.
एक्टर आमिर खान की बेटी आयरा खान हमेशा से मेंटल हेल्थ को लेकर बात करती रही हैं. उन्होंने बताया था कि वो डिप्रेशन से जूझ रही थीं और थैरेपी ले रही थीं. वो मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए Agatsu नाम की कंपनी चलाती हैं. अब आयरा ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में बताया कि अब वो थैरेपी से फ्री हो गई हैं.
आयरा खान हुई थैरेपी से फ्री
आयरा ने लिखा, '13 अक्टूबर को, मैंने आखिरी थैरेपी ली. 8 साल और हफ्ते में तीन बार Psychoanalysis के बाद अब मेरी थैरेपी खत्म हो गई है. तो अब आप ठीक हो गए हैं? मैं अभी भी दवाइयों पर हूं और शायद मैं आने वाले समय में ऐसी ही रहूंगी. अब थैरेपी न लेने का मतलब है कि मेरे थैरेपिस्ट और मुझे ये विश्वास हो गया है कि मैंने बहुत चीजें सीख ली हैं. साथ ही अपनी जिंदगी ज्यादा अच्छे से जीना सीख लिया है. मैं खुद से चीजें मैनेज कर पाऊंगी. जिम्मेदारी के साथ खुद का ख्याल रखूंगी. साथ ही जिंदगी में फन करना याद रखूंगी.'
आगे आयरा में कहा, 'जहां तक ठीक होने की बात है, मैं अपने डिप्रेशन से ठीक हो रही हूं. साथ ही दवाइयों से आगे मैं डिप्रेसिव एपिसोड को मैनेज कर पाऊंगी. और अगर नहीं कर पाई तो मैं मदद मांगूगी. मुझे ये कहना पसंद है- मैंने थेरेपी से ग्रेजुएशन किया!! मैं पास हो गई!'
इस पोस्ट के साथ आयरा ने कई फोटोज भी शेयर की हैं. इसमें वो नेचर के बीच नजर आ रही हैं. आयरा को व्हाइट टीशर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स में देखा जा सकता है. उन्होंने काले चश्मे भी लगाए हैं. आयरा काफी खुश औ एक्साइटेड दिख रही हैं.
आयरा की इस पोस्ट को अनन्या पांडे, फातिमा सना शेख, मिथिला पालकर जैसे स्टार्स ने लाइक किया है.
