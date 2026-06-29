वो सुपरहिट गाना जिसके लिए आमिर ने सच में पी थी शराब, फिल्म ने रचा था इतिहास

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडवो सुपरहिट गाना जिसके लिए आमिर खान ने सच में पी थी शराब, फिल्म ने रच दिया था इतिहास

वो सुपरहिट गाना जिसके लिए आमिर खान ने सच में पी थी शराब, फिल्म ने रच दिया था इतिहास

Bollywood Kissa: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने अपनी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के एक सुपरहिट गाने के लिए शराब पीकर शूटिंग की थी. ये खुलासा खुद आमिर ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 29 Jun 2026 02:49 PM (IST)
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आमिर खान ना सिर्फ अपनी फिल्मों और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, बल्कि एक्टर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने कई किस्सों के लिए भी मशहूर हैं. आज हम आपको उनकी लाइफ का एक ऐसा किस्सा सुना रहे हैं जब उन्होंने शराब पीकर अपनी एक फिल्म के गाने की शूटिंग की थी. ये गाना सुपरहिट साबित हुआ था और फिल्म ने भी टिकट खिड़की पर इतिहास रच दिया था. 

'मैंने डायरेक्टर से कहा मैं पी लेता हूं...'

बता दें कि यहां आमिर खान की जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है 'राजा हिंदुस्तानी' और इसके गाने 'तेरे इश्क में नाचेंगे' के लिए आमिर ने सच में शराब पी थी. ये खुलासा उन्होंने कुछ सालों पहले 'आप की अदालत' शो में किया था.

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कुछ सालों पहले आमिर खान 'आप की अदालत' में पहुंचे थे. तब उनसे पूछा गया था, 'राजा हिन्दुस्तानी में आपने वोदका पी ली थी. आप वैसे शराब नहीं पीते?' इस पर आमिर ने तेरे इश्क में नाचेंगे गाने की बात की थी जिसमें वो शराबी के किरदार में जमकर नाचते हुए नजर आए थे. आमिर ने कहा था, 'वो सीन था जिसमें शराब पीकर राजा (फिल्म में आमिर का किरदार) काफी इमोशनल हो जाता है. मैंने कभी शराब पी नहीं थी तो मुझी लगा कि यार ये सीन मैं कर कैसे पाऊंगा? मैं कॉन्फिडेंट नहीं था. तो मैंने डायरेक्टर से कहा कि मैं एक काम करता हूं पी लेता हूं. तो उससे ये होगा कि नशा जो है वो चढ़ेगा अपने आप और फिर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.'

सुपरहिट निकला था गाना

'तेरे इश्क में नाचेंगे गाना' बहुत जबरदस्त हिट हुआ था. आज 30 सालों के बाद भी लोग इस गाने को सुनना पसंद करते हैं. इसमें आमिर खान ने गजब की एक्टिंग से समा बांध दिया था. इस गाने को कुमार सानू और अलीशा चिनॉय ने आवाज दी थी. वहीं इसके बोल समीर ने लिखे थे. जबकि इसमें संगीत नदीव-श्रवण की जोड़ी ने दिया था.

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फिल्म निकली ब्लॉकबस्टर

राजा हिंदुस्तानी साल 1996 में रिलीज हुई थी. इसका डायरेक्शन धर्मेश दर्शन ने किया था. आमिर खान के साथ इसमें करिश्मा कपूर लीड रोल में नजर आई थीं. IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक राजा हिंदुस्तानी साल 1996 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan
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