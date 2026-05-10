'लगान' के 25 साल बाद साथ आए आमिर खान-आशुतोष गोवारिकर, लाला अमरनाथ की बायोपिक के लिए मिलाया हाथ

बॉलीवुड में जब भी कोई सुपरहिट जोड़ी सालों बाद साथ आती हैं, तो सोशल मीडिया पर हलचल मच जाती है. साल 2001 की सुपरहिट फिल्म 'लगान' आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है, जिसमें आशुतोष गोवारिकर और आमिर खान की जोड़ी देखने को मिली थी. अब फिल्म के 25 साल पूरे होने के बाद आमिर और आशुतोष फिर अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए साथ काम करने वाले है.

कैसी होगी फिल्म की कहानी?

खबरों के मुताबिक, आमिर और आशुतोष जल्द ही इंडियन क्रिकेटर लाला अमरनाथ की बायोपिक पर काम करने वाले हैं. फिल्म में 1947 के भारत और पाकिस्तान के विभाजन को दिखाया जाएगा, जिसमें संघर्ष और देशभक्ति का मेल देखने को मिलेगा. वहीं कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है.

सितंबर में शुरू होगी शूटिंग

पिंकविला की रिपोर्ट्स के अनुसार, मशहूर निर्देहक राजकुमार हिरानी और लेखक अभिजात जोशी भी इस फिल्म के लिए इनपुट दे रहे है, जिससे इसकी कहानी और मजबूत होगी. साथ ही फिल्म की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और मेकर्स साल के अंत तक इसे फ्लोर पर लाने की तैयारी कर रहे है. इसकी शूटिंग भी सितंबर 2026 से शुरू हो सकती है. रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फिल्म में लाला अमरनाथ के करीबी दोस्त के किरदार के लिए बड़े कलाकार की एंट्री हो सकती है.

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आमिर खान की आने वाली फिल्में

बता दें कि 'लगान' की बड़ी सफलता के बाद ये फिल्म आमिर और आशुतोष की दूसरी स्पोर्ट्स फिल्म होगी, जिसके लिए सभी बहुत एक्साइटेड है. कुछ समय पहले भी आमिर खान ने ये हिंट दिया था कि वो आने वाले समय में 3 बड़े प्रोजेक्ट्स में दिखाई देंगे, जिसमें ये फिल्म पहली होगी. इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो निर्देशक राहुल मोदी के साथ एक स्टार्टअप फिल्म में काम करेंगे, जिसमें श्रद्धा कपूर भी शामिल हो सकती है. वहीं 3 इडियट्स के सीक्वल पर काम शुरू होने की भी खबरें सामने आई है, जिसमें आमिर के साथ विक्की कौशल, शरमन जोशी और आर माधवन दिखाई देंगे.

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