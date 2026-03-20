बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज के बाद से खूब सुर्खियां बटोर रही है. हाल ही में फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी गई, जहां पूरी टीम मौजूद थी और फिल्म की सफलता का जश्न मना रही थी. इसी बीच फिल्म में उजैर का किरदार निभाने वाले एक्टर दानिश पंडोर और उनकी गर्लफ्रेंड अहाना कुमरा भी शामिल थी. अहाना ने अपने इंस्टाग्राम पर आदित्य धर और यामी गौतम के साथ दो तस्वीरें शेयर की है. साथ ही फिल्म की टीम और अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ की है.

धुरंधर की सफलता का जश्न मना रही हैं अहाना

अहाना ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटोज के साथ लिखा, 'आदित्य धर सर और फिल्म धुरंधर: द रिवेंज की जबरदस्त सफलता का जश्न मना रही हूं. ये सफर बहुत बड़ा और खास रहा है और मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूं कि इसे इतने करीब से देख पाई. आप सिर्फ एक बेहतरीन डायरेक्टर ही नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छे इंसान हैं. शायद यही वजह है कि इस फिल्म में दिल से भावना जुड़ी हुई है. अब यह फिल्म सिर्फ आपकी नहीं रही, बल्कि दर्शकों की हो चुकी है.'

View this post on Instagram A post shared by Aahana S Kumra (@aahanakumra)

अहाना ने 'उजैर' उर्फ दानिश की तारीफ की

इसके बाद अहाना ने आगे लिखा, 'यामी गौतम को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, जो इस पूरे सफर में मजबूत सहारा बनी रही और खुद भी शानदार परफॉर्मर हैं. आपके और आदित्य सर के लिए बहुत खुश हूं. हालांकि सबसे ज्यादा खुशी उन्हें दानिश पंडोर के लिए है, जिन्होंने 'उजैर' का किरदार निभाया है. अहाना ने लिखा, 'क्या जबरदस्त शुरुआत रही है. इससे बेहतर डेब्यू नहीं हो सकता था. धुरंधर की पूरी टीम को सलाम. धुरंधर जिंदाबाद.'

दानिश और अहाना का रिश्ता

बता दें, साल 2025 में उजैर उर्फ दानिश पंडोर के जन्मदिन पर अहाना ने एक रोमांटिक पोस्ट डाली थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये अटकलें शुरू हो गई कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है. वहीं 'धुरंधर: द रिवेंज' ने पहले दिन ही शानदार कमाई करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़ दिए है. रणवीर सिंह से लेकर संजय दत्त तक, हर किसी के अभिनय को बहुत पसंद किया जा रहा है.