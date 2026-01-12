हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Birthday Special: इस पॉपुलर एक्ट्रेस संग रिलेशनशिप में थे अध्ययन सुमन, विवादों में रहा था ब्रेकअप

Birthday Special: इस पॉपुलर एक्ट्रेस संग रिलेशनशिप में थे अध्ययन सुमन, विवादों में रहा था ब्रेकअप

Adhyayan Suman-kangana ranaut: बॉलीवुड एक्टर अध्ययन सुमन फिल्मों से ज्यादा अपने रिलेशनशिप और ब्रेकअप को लेकर चर्चा में रहे हैं. एक्टर का कंगना रनौत के साथ रिलेशनशिप था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Jan 2026 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर अध्ययन सुमन मंगलवार को 38 साल के हो जाएंगे. 13 जनवरी, 1988 को जन्मे अध्ययन का बॉलीवुड करियर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका. हालांकि, साल 2020 में उनके लिए लकी साबित हुआ. वेब सीरीज 'आश्रम' में उन्हें टिंका सिंह के रोल में काफी पसंद किया गया. अध्ययन ने 2008 में आई फिल्म 'हाल-ए-दिल' से डेब्यू किया था. इसके बाद वह 'राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज', 'हिम्मतवाला', 'इश्क क्लिक' जैसी फिल्मों में नजर आए.

कंगना संग अफेयर के कारण चर्चा में रहे अध्ययन 
अध्ययन फिल्मों से ज्यादा कंगना रनोत के साथ अपने अफेयर के कारण चर्चा में रहे हैं. अध्ययन 'राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज' में कंगना के साथ काम कर चुके हैं. दोनों का अफेयर चला. 2009 को फिल्म राज: द मिस्ट्री रिलीज हुई और इसके करीब 10 दिन पहले अध्ययन सुमन ने अपना 22वां बर्थडे मनाया था.

उस समय कंगना भी उनकी बर्थडे पार्टी में पहुंची थीं. जहां पार्टी थी वहां जब अध्ययन और कंगना फिल्म को लेकर मीडिया के रुबरू हुए तो उन दिनों उनके अफेयर के चर्चे पहले से चल रहे थे. मीडिया ने जब अध्ययन से कंगना को लेकर जब सवाल पूछा तो अध्ययन ने इसका जवाब गाना गाकर दिया. उस फिल्म का सुपरहिट गाना 'सोनियो..' अध्ययन ने गाया जिसे कंगना मुस्कुराते हुए सुन रही थीं.


Birthday Special: इस पॉपुलर एक्ट्रेस संग रिलेशनशिप में थे अध्ययन सुमन, विवादों में रहा था ब्रेकअप

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस समय जब शेखर सुमन से उन दोनों के रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिया. शेखर सुमन ने कहा, 'देखिए...हर किसी को अपने जीवनसाथी को ढूंढने का हक है और अगर अध्ययन ऐसा करेगा तो हमें कोई एतराज नहीं. अगर आप इसे प्यार का नाम दे रहे हैं तो प्यार हमेशा रहता है.'

कैसे टूटा अध्ययन और कंगना का रिश्ता?
सिद्धार्थ कनन से बातचीत में अध्ययन सुमन ने अपने और कंगना के रिश्ते और ब्रेकअप के बारे में खुलकर बातें की थीं. अध्ययन ने कहा था, 'मैं उस इंसान (कंगना रनौत) के बारे में बाते नहीं करना चाहता जिसका जिक्र आप कर रहे हैं क्योंकि मैं बीती बातें भूल गया हूं. आपने सवाल किया इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं लेकिन मैंने इसे बड़े पैमाने पर बोलना बंद कर दिया है. जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तब मैं 22 का था अब 36 का हो गया हूं.'

रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2016 में अध्ययन सुमन ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कंगना ने उन्हें मेंटली और फिजिकली परेशान किया है. उन्होंने कहा कि एक्ट्रेस ने उनके ऊपर 'काला जादू' कर दिया था. अध्ययन के पिता शेखर सुमन ने भी बताया कि ब्रेकअप के बाद अध्ययन को काफी समय लगा संभलने में लेकिन आज वो ठीक हैं और अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं.

Published at : 12 Jan 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Adhyayan Suman
