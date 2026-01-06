हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
A R Rahman Birthday: राम चरण से जैकी श्रॉफ तक, तमाम सेलेब्स ने ए आर रहमान को खास अंदाज में किया बर्थडे विश

A R Rahman Birthday: महान गायक ए आर रहमान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर एक्टर जैकी श्रॉफ और राम चरण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर के उन्हें खास अंदाज में विश किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Jan 2026 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

म्यूजिक की दुनिया में ए आर रहमान एक ऐसा नाम हैं, जिन्होंने अपने गानों और कंपोजिशन से हर दिल पर गहरी छाप छोड़ी है. बॉलीवुड से लेकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से खास पहचान बनाई है. उनके संगीत में सादगी, गहराई और जादू देखने को मिलता है, जो लोगों को हमेशा याद रहता है. आज ए आर रहमान अपना 59वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उनके खास दिन पर इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. राम चरण से लेकर जैकी श्रॉफ तक, तमाम सेलेब्स ने ए आर रहमान को अपने-अपने अंदाज में बधाई दी है.

जैकी श्रॉफ ने किया विश
ए आर रहमान के बर्थडे  पर एक्टर जैकी श्रॉफ ने उन्हें खास अंदाज में विश किया. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर गायक की तस्वीरें शेयर कीं. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ए.आर. रहमान. हमारी दुआएं सदैव आपके साथ रहेंगी.'


A R Rahman Birthday: राम चरण से जैकी श्रॉफ तक, तमाम सेलेब्स ने ए आर रहमान को खास अंदाज में किया बर्थडे विश

राम चरण ने दि बधाई
एक्टर राम चरण ने ए आर रहमान के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया है. राम चरण ने इंस्टाग्राम पर ए.आर. रहमान के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की और लिखा, 'सर आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. यह साल आपके लिए अच्छी सेहत, खुशी और शानदार म्यूजिक लाए. 'चिकिरी चिकिरी' तो बस शुरुआत थी. 'पेड्डी' के लिए आपने जो जादुई धुने बुनी हैं, उसके लिए आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ram Charan (@alwaysramcharan)

बता दें, ए आर रहमान का जन्म चेन्नई में हुआ था. उनका असली नाम ए.एस. दिलीप कुमार था. छोटी उम्र में ही संगीत से जुड़ गए रहमान ने अपने पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने कई एड्स और डॉक्यूमेंट्री के लिए संगीत दिया. करियर की शुरुआत में संगीतकार ने शुरुआती समय में रहमान डॉक्यूमेंट्री और जिंगल्स के लिए म्यूजिक बनाया करते थे. साउथ के पॉपुलर डायरेक्टर मणि रत्नम ने एआर रहमान को फिल्मों में पहला मौका दिया था. फिल्म रोजा (1992) का म्यूजिक रहमान ने तैयार किया और इसके सभी गाने सुपरहिट रहे. इसके लिए मणि रत्नम ने उन्हें 25 हजार रुपए फीस दी.

इसके बाद उन्होंने इंडिया और इंटरनेशनल सिनेमा में अपनी पहचान बनाई; वो एक संगीतकार, गायक और निर्माता हैं, जिन्हें पद्मश्री, दो ग्रैमी, दो ऑस्कर (स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए), और कई राष्ट्रीय व फिल्मफेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, और उन्होंने कई भाषाओं की 145 से ज़्यादा फिल्मों के लिए संगीत दिया है, जिससे वो दुनिया के सबसे सफल संगीतकारों में से एक बन गए हैं.

Published at : 06 Jan 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
A R Rahman Ram Charan Jackie Shroff
