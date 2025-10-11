70th Filmfare Awards 2025: ‘मुंज्या’ को मिला बेस्ट VFX, राघव जुयाल की ‘किल’ ने जीता बेस्ट एडिटिंग अवॉर्ड
70th Filmfare Awards 2025: गुजरात के अहमदाबाद में 70वें फिल्मफेयर का आगाज हो चुका है. जिसमें कई बड़े सितारों ने हिस्सा लिया है. यहा देखें पूरी विनर लिस्ट....
70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 का आगाज हो चुका है. जिसे 17 साल बाद बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान होस्ट करने जा रहे हैं. इस साल फिल्मफेयर गुजरात के अहमदाबाद शहर में आयोजित किया गया. इस शानदार नाइट में कई सितारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी. अब शो से विनर्स की लिस्ट भी सामने आने लगी है. जिसमें ‘मुंज्या’ और 'किल' फिल्म का बोलबाला दिखा.
'मुंज्या' और 'किल' ने कौन सा अवॉर्ड जीता?
शरवरी वाघ स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म 'मुंज्या' ने 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स बेस्ट वीएफएक्स का खिताब अपने नाम किया है. वहीं ‘किल’ फिल्म ने इस शानदार नाइट में बेस्ट एडिटिंग का अवॉर्ड जीता है. फिल्म में राघव जुयाल ने विलेन का रोल निभाया. जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया था.
यहां देखें टेक्निकल विनर्स की लिस्ट
बेस्ट एडिटिंग - 70वें फिल्मफेयर में बेस्ट एडिटिंग का अवॉर्ड शिवकुमार वी. पणिक्कर ने फिल्म ‘किल’ के लिए जीता है. फिल्म में राघव जुयाल ने विलेन का रोल निभाया.
बेस्ट स्टोरी - आदित्य धर और मोनाल ठाकुर ने को ये अवॉर्ड फिल्म ‘आर्टिकल 370’ के लिए मिला है.
बेस्ट एक्शन - ये अवॉर्ड सीयंग ओह और परवेज शेख ने फिल्म ‘किल’ के लिए ही जीता है.
बेस्ट सिनेमैटोग्राफी - फिल्म ‘किल’ के लिए ये अवॉर्ड रफी महमूद को दिया गया है.
बेस्ट साउंड डिजाइन - ये अवॉर्ड भी फिल्म ‘किल’ के लिए ही सुभाष साहू ने जीता है.
बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स - इस बार बेस्ट वीएफएक्स का अवॉर्ड रेड फाइन ने फिल्म ‘मुंज्या’ के लिए जीता है.
बेस्ट डायलॉग’ और स्क्रीनप्ले - फिल्म ‘लापता लेडीज’ के लिए ये अवॉर्ड स्नेहा देसाई ने जीता है.
बेस्ट कॉस्टयूम - फिल्म ‘लापता लेडीज’ के लिए ये अवॉर्ड दर्शन जलान ने अपने नाम किया है. इसके अलावा इसी फिल्म को बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवॉर्ड भी मिला है.
बेस्ट डेब्यू निर्देशक - ये अवॉर्ड एक्टर कुणाल खेमू को उनकी फिल्म 'मडगांव एक्सप्रेस' के लिए मिला है.
शाहरुख खान का दिखा रॉयल लुक
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का फिल्मफेयर से लुक सामने आ चुका है. किंग खान ब्लैक सूट में नजर आए. जिसमें वो काफी डैशिंग लग रहे थे. बता दें कि शाहरुख इस अवॉर्ड नाइट को करण जौहर और मनीष पॉल के साथ मिलकर होस्ट करने वाले हैं.
