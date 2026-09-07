मराठी बोलने को कहा तो संजय दत्त ने महाराष्ट्र के मंत्री की यूं कर दी बोलती बंद, बोले- '6 साल जेल में नहीं सीखी'
संजय दत्त से एक इवेंट के दौरान महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने मराठी बोलने की डिमांड की थी. इस पर संजय ने अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए मिनिस्टर की बोलती बंद कर दी.
बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त अपनी शानदार एक्टिंग और फिल्मों के अलावा अपनी हाजिरजवाबी के लिए भी जाने जाते हैं. हाल ही में एक बार फिर से ऐसा ही नजारा देखने को मिला. मुंबई में हुए एक इवेंट में महाराष्ट्र के मंत्री ने एक्टर से मराठी भाषा में बोलने की रिक्वेस्ट की थी. इस पर संजय दत्त ने जो जवाब दिया वो सोशल मीडिया पर फैंस के बीच काफी चर्चा में बना हुआ है.
महाराष्ट्र के मंत्री ने की मराठी में बोलने की मांग
संजय दत्त मुंबई में हाल ही में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. उस कार्यक्रम का हिस्सा महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक भी थे. मंच पर दोनों साथ में मौजूद थे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टेज पर उनके साथ कुछ और लोग भी थे.
महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने संजय दत्त से मराठी मी बोलने की मांग करते हुए कहा, 'आज कल मैं सभी लोगों को मराठी सिखा रहा हूं. तो मैंने सोचा कि उनके आने के बाद, क्यों न हम सब संजय दत्त से मराठी में बात करवाएं. वह हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हम सभी मराठी समझते हैं.'
Sanjay Dutt has been living in Mumbai for more than 50 years, and he himself says that even after spending 6 years in Yerwada Jail, he still couldn’t learn Marathi.— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) September 6, 2026
And he openly admitted this in front of everyone, without any shame. So now, will MNS and Uddhav Thackeray’s party… pic.twitter.com/kLQ7AxZfBa
संजय दत्त बोले- 6 साल जेल में रहा, तब भी नहीं सीखी
संजय दत्त ने मंत्री को जवाब देते हुए कहा, 'प्रताप भाई. मैं 6 साल जेल में रहा, यरवदा में. तब भी मराठी नहीं सीख पाया. मैंने थोड़ी ही सीखी थी.' ये बयान देने के बाद संजय ने प्रताप को अपना दोस्त बताते हुए उनके गले में हाथ डाला और कहा, 'मैं प्रताप भाई का धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहां बुलाया. हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, 25 साल हो गए हैं.' वहीं संजय ने इसी बीच हर-हर महादेव के नारे भी लगाए.
महाराष्ट्र में चर्चा में है मराठी का मुद्दा
महाराष्ट्र में इन दिनों मराठी भाषा को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है. हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो, टैक्सी और कैब चलाने वालों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य किया है. हालांकि सरकार की तरफ से उम्रदराज ड्राइवर्स और विरोध को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक साल की मोहलत भी दी गईथी.