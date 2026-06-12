अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के दौरान वो एक्ट्रेस दिशा पाटनी के साथ नजर आए, जहां दोनों का ट्विनिंग लुक लोगों का ध्यान खींच ले गया. एनिमल प्रिंट आउटफिट में दोनों की केमिस्ट्री और स्टाइल खूब चर्चा में है. आइए देखते हैं प्रमोशन इवेंट से सामने आई उनकी लेटेस्ट तस्वीरें.

दिशा पाटनी संग 'ट्विनिंग' करते दिखे अक्षय कुमार

हाल ही में फिल्म वेलकम टू द जंगल के प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार और दिशा पाटनी को स्पॉट किया गया. इसी बीच दोनों के लुक ने सबका ध्यान खींच लिया.

लुक की बात करें तो अक्षय कुमार एनिमल प्रिंट शर्ट पहने नजर आएं. वहीं, दूसरी तरफ दिशा एनिमल प्रिंटेड स्टाइलिश ड्रेस में दिखीं. दोनों ने साथ में कई पोज भी दिए हैं. उनकी ये फोटोज जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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25 साल छोटी एक्ट्रेस दिशा पाटनी संग 58 के अक्षय कुमार की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आ रही है. दोनों की केमिस्ट्री फिल्म में धमाल मचाने को तैयार है.

'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर रिलीज

बता दें 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर की शुरुआत में सभी कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया जाता है. ट्रेलर में आगे दिखाया गया कि एक्टर नाना पाटेकर एक 2000 करोड़ की फिल्म बना रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कई एक्टर्स चाहिए. इसके बाद कहानी की शुरूआत होती है. फिल्म में आगे कई मजेदार सीन्स देखने को मिलने वाले हैं.

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'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, नाना पाटेकर, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, दलेर महंदी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक जैसे तमाम स्टार्स हैं. सभी को ट्रेलर में जगह दी गई है. सभी ने शानदार परफॉर्म किया है.

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कब रिलीज होगी फिल्म?

'वेलकम टू द जंगल' को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड हैं.