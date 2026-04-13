आशा भोसले का 13 अप्रैल को अंतिम संस्कार हुआ. उन्होंने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. सिंगर का निधन मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुआ. उनकी मौत ने ना केवल परिवार फैंस बल्कि सेलेब्स को भी बुरी तरह से तोड़ दिया. वहीं, पोती जेनाई का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. भले ही आशा भोसले दुनिया में नहीं रहीं लेकिन उन्हें उनके यादगार गानों के लिए याद किया जाता रहेगा. ऐसे में आज आपको उनके उस गाने के बारे में बता रहे हैं, जिसे वह रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहती थीं और वही सॉन्ग रिलीज होने के बाद हिट हो गया.

दरअसल, जिस गाने के बारे में बात की जा रही है, इसे 55 साल पहले रिलीज किया गया था. गुजरे जमाने में 1971 में रिलीज किया गया ये सदाबहार कल्ट सॉन्ग बन गया. इतना ही नहीं, इसमें उस समय की स्टार एक्ट्रेस और डांसर हेलेन को कास्ट किया गया था, जिसके बाद उनकी किस्मत ही बदल गई थी. उन्हें रातों रात इस गाने ने पॉपुलैरिटी दिलाई थी. इस गाने का टाइटल कुछ और नहीं बल्कि 'पिया अब तो आजा' है.

'कारवां' फिल्म का है सॉन्ग

आशा भोसले का सदाबहार कल्ट सॉन्ग 'पिया अब तो आजा' को फिल्म 'कारवां' में फिल्माया गया था. इस गाने में हेलेन को कास्ट किया गया था और इसमें उनके कमाल का डांस मूव्स के साथ ही आशा भोसले की गायिकी की अलग शैली भी देखने के लिए मिली थी. इसमें उन्होंने जिस तरह से सुर लगाए हैं और अप एंड डाउन पिच पर सुर लगाए हैं वो कमाल के हैं. इस सॉन्ग को आज भी काफी पसंद किया जाता है. इस गाने का म्यूजिक आरडी बर्मन ने तैयार किया था.

गाने के लिए तैयार नहीं थीं आशा भोसले

गौरतलब कि आशा भोसले पहले तो 'पिया अब तो आजा' को गाने के लिए तैयार नहीं थीं. आईएएनएस के मुताबिक, बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि आशा भोसले अक्सर इस बात से भी नाराज रहती थीं कि उन्हें बोल्ड और लता मंगेशकर को हमेशा अच्छे और साफ सुथरे गाने मिलते थे.

आशा भोसले ने इसके बारे में अपनी बहन लता से भी बात की थी. वहीं, उस वक्त आरडी बर्मन ने उनसे वादा किया था कि वह जो गाना गाने वाली हैं, वह सुपरहिट होगा और वह गाना 'पिया तू अब तो आजा' ही था. इसी वादे पर सिंगर गाना रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हुई थीं और रिजल्ट आज सालों बाद भी लोगों के सामने आए है. 55 साल के बाद भी ये गाना हिट है. वहीं हेलेन और आशा भोसले की जोड़ी भी.

गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज है आशा भोसले का नाम

गौरतलब है कि आशा भोसले का नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में भी दर्ज है. उनके नाम 12000 से ज्यादा अलग-अलग भाषाओं में सॉन्ग गाने का रिकॉर्ड दर्ज है. उनके इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है. आशा भोसले ने अपने करियर में हिंदी के साथ ही भोजपुरी और अन्य भाषाओं में भी गाने गाए हैं.