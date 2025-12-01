विराट कोहली ने रांची में खेले गए पहले वनडे में रिकॉर्ड पारी खेली. उन्होंने 135 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. सेंचुरी बनाने के बाद विराट कोहली ने अपने गले में पहनी वेडिंग रिंग को किस करके सेलिब्रेशन किया. उनका ये स्वीट जेस्चर सोशल मीडिया पर वायरल है.

सोशल मीडिया पर फैंस ने ऐसे किया रिएक्ट

फैंस विराट के इस जेस्चर को काफी पसंद कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- विराट ने अपनी सेंचुरी पूरी की और अपने लॉकेट को किस किया, जिसमें अनुष्का की रिंग थी. उन्होंने आकाश में देखा और अपने पिता का आशीर्वाद लिया. ये मोमेंट क्रिकेट से परे है.

एक यूजर ने लिखा- जो लोग विराट को ट्रोल कर रहे थे और उनके फेलियर के लिए अनुष्का शर्मा को ब्लेम कर रहे थे उन लोगों के लिए ये तमाचा है. उन्होंने सेंचुरी बनाने के बाद वेडिंग रिंग को किस करके सेलिब्रेट किया.

वहीं एक यूजर ने लिखा- विराट कभी भी अपनी सक्सेस पिता और अनुष्का के साथ शेयर करना नहीं भूलते हैं. एक यूजर ने लिखा- विराट कोहली ने अनुष्का की रिंग वाले लॉकेट को किस किया. ये प्यार जताने का प्योर तरीका है.

Virat completes his century, kisses his locket with Anushka’s ring in it, looks up at the sky seeking his father’s blessings, a moment beyond cricket. pic.twitter.com/zjmrFL3Y5q — isHaHaHa (@hajarkagalwa) November 30, 2025

This is a slap from Virat Kohli to everyone of those who trolls & blame Anushka Sharma for his rare failures.



Celebrated his 100 with a lovely kiss to his wedding ring❤️🥹 pic.twitter.com/HpSxKNhVbE — Rajiv (@Rajiv1841) November 30, 2025

Virat never misses a chance to share his success with his father and Anushka 😍❤️🧿



#ViratKohli #INDvSA pic.twitter.com/KjlW7AyqZq — Sarcasm (@sarcastic_us) November 30, 2025

Virat Kohli kissing the locket with Anushka’s ring is truly love in its purest form. pic.twitter.com/zqDihkpV6L — Chai Met Toast (@bythewaynikhil) November 30, 2025

विराट और अनुष्का की पर्सनल लाइफ

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 11 दिसंबर 2017 को शादी की थी. उनकी शादी प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी. शादी के बाद उन्होंने फैंस के साथ वेडिंग वीडियोज और फोटोज शेयर किए थे. दोनों की शादी काफी चर्चा में रही. विराट और अनुष्का अब साथ में काफी खुश हैं और दो बच्चों के पेरेंट्स हैं. उन्हें एक बेटी वामिका और एक बेटा अकाय है.

अनुष्का और विराट अपने बच्चों के साथ ज्यादातर यूके में रहते हैं. वो लंदन की सड़कों पर घूमते नजर आते हैं. वहां से उनके वीडियो और फोटोज खूब वायरल रहते हैं. विराट और अनुष्का ने अपने बच्चों का चेहरा अभी तक नहीं दिखाया है.