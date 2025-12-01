हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडविराट कोहली ने 52वां वनडे शतक जड़ने के बाद पत्नी अनुष्का शर्मा को किया याद, वेडिंग रिंग को किया किस

विराट कोहली ने 52वां वनडे शतक जड़ने के बाद पत्नी अनुष्का शर्मा को किया याद, वेडिंग रिंग को किया किस

Virat Kohli Kissing Wedding Ring: विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में सेंचुरी बनाई. उन्होंने 120 गेंद में 135 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 01 Dec 2025 10:31 AM (IST)
विराट कोहली ने रांची में खेले गए पहले वनडे में रिकॉर्ड पारी खेली. उन्होंने 135 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. सेंचुरी बनाने के बाद विराट कोहली ने अपने गले में पहनी वेडिंग रिंग को किस करके सेलिब्रेशन किया. उनका ये स्वीट जेस्चर सोशल मीडिया पर वायरल है.

सोशल मीडिया पर फैंस ने ऐसे किया रिएक्ट

फैंस विराट के इस जेस्चर को काफी पसंद कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- विराट ने अपनी सेंचुरी पूरी की और अपने लॉकेट को किस किया, जिसमें अनुष्का की रिंग थी. उन्होंने आकाश में देखा और अपने पिता का आशीर्वाद लिया. ये मोमेंट क्रिकेट से परे है.

एक यूजर ने लिखा- जो लोग विराट को ट्रोल कर रहे थे और उनके फेलियर के लिए अनुष्का शर्मा को ब्लेम कर रहे थे उन लोगों के लिए ये तमाचा है. उन्होंने सेंचुरी बनाने के बाद वेडिंग रिंग को किस करके सेलिब्रेट किया. 

वहीं एक यूजर ने लिखा- विराट कभी भी अपनी सक्सेस  पिता और अनुष्का के साथ शेयर करना नहीं भूलते हैं. एक यूजर ने लिखा- विराट कोहली ने अनुष्का की रिंग वाले लॉकेट को किस किया. ये प्यार जताने का प्योर तरीका है. 

विराट और अनुष्का की पर्सनल लाइफ

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 11 दिसंबर 2017 को शादी की थी. उनकी शादी प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी. शादी के बाद उन्होंने फैंस के साथ वेडिंग वीडियोज और फोटोज शेयर किए थे. दोनों की शादी काफी चर्चा में रही. विराट और अनुष्का अब साथ में काफी खुश हैं और दो बच्चों के पेरेंट्स हैं. उन्हें एक बेटी वामिका और एक बेटा अकाय है. 

अनुष्का और विराट अपने बच्चों के साथ ज्यादातर यूके में रहते हैं. वो लंदन की सड़कों पर घूमते नजर आते हैं. वहां से उनके वीडियो और फोटोज खूब वायरल रहते हैं. विराट और अनुष्का ने अपने बच्चों का चेहरा अभी तक नहीं दिखाया है.

Published at : 01 Dec 2025 10:31 AM (IST)
Anushka Sharma VIRAT KOHLI 52nd ODI
Embed widget