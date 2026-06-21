5 नए खतरनाक विलेन, जिनका थिएटर से ओटीटी तक दिखा खौफ, हीरो की भी कांप उठी रूह

किसी भी फिल्म के सुपरहिट होने का श्रेय सिर्फ हीरो को नहीं जाता. विलेन भी फिल्म की सफलता के उतने ही हकदार होते हैं. बॉलीवुड में कई ऐसे विलेन आए, जिन्होंने अपने अंदाज से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली. हालांकि, अब फिल्मों से ओटीटी तक, कई ऐसे नए विलेन आए हैं, जिन्होंने अपने अभिनय और अंदाज से हर किसी को दीवाना बना दिया हैं. इसी बीच आइए उन विलेन के बारे में जानते हैं.

राघव जुयाल

हाल ही में साउथ के सुपरस्टार नानी की फिल्म पैराडाइज का फर्स्ट लुक सामने आया, जिसमें राघव जुयाल एक खरतनाक विलेन विक्रम मलिक के रूप में नजर आए. फर्स्ट लुक के उनका खतरनाक और इंटेंस लुक हर किसी को एक्साइटेड कर रहा हैं. साथ ही सभी फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में नानी और राघव की भिड़ंत बहुत शानदार होने वाली हैं. बता दें कि ये फिल्म 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.



आकाश मखीजा

अमेजन प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज राख खूब चर्चा में हैं. सोनाली बेंद्रे की ये सीरीज इमोशनल और थ्रिलर का मिश्रण है, जो इसे खास बनाती हैं. हालांकि बब्बू नाम के विलेन का किरदार निभा रहे आकाश मखीजा इन दिनों चर्चा आ गए हैं. सीरीज में उनका अभिनय और इंटेंस लुक उन्हें खूब पॉपुलरिटी दिला रही हैं. साथ ही उनकी जमकर तारीफ हो रही हैं.

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रमनदीप यादव

वेब सीरीज राख में ही बब्बू के साथ रज्जो का किरदार निभा रहे रमनदीप यादव का किरदार भी कम नहीं था. शानदार एक्टिंग, एक्सप्रेशन और इस तरह की छवि अपनाना हर किसी के लिए आसान नहीं होती. इसके बावजूद सीरीज में बब्बू और रज्जो के किरदार की जमकर सराहना की जा रही हैं.



दिव्येंदु शर्मा

मिर्जापुर वेब सीरीज में मुन्ना भैया का किरदार निभाकर दिव्येंदु शर्मा ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की हैं. उनका किरदार न सिर्फ खतरनाक था, बल्कि एक गहरी छाप छोड़ी हैं. इसके अलावा रामचरण की पेड्डी में उन्होंने राम भुजी नाम के खूंखार विलेन का किरदार निभाया, जिसमें उन्होंने सभी को हैरान कर दिया हैं.



अभिषेक बनर्जी

पाताल लोक में अभिषेक बनर्जी ने हथौड़ा त्यागी बन खूब प्रसिद्धि पाईं. जयदीप अहलावत की इस सीरीज में अभिषेक एक सीरियल किलर के रूप में नजर आए थे, जिसने सिर्फ अपना आतंक ही नहीं मचाया, बल्कि शहर के दहशत फैला दी थी. आज भी इस सीरीज को दर्शकों के बीच बहुत पसंद किया जाता हैं.





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