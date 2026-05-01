'राजा शिवाजी' को देखने की 5 वजहें, जो रितेश देशमुख की फिल्म को बनाती हैं पावरफुल

रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म 'राजा शिवाजी' रिलीज होते ही थिएटर ही नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी छा गई है. इसे दर्शकों के साथ ही क्रिटिक्स भी पसंद कर रहे हैं. फिल्म में रितेश देशमुख ने ना केवल एक्टिंग बल्कि उन्होंने इसका डायरेक्शन भी किया है. ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर उन्हें डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों के लिए ही फुल नंबर दे रहे हैं. इसका असर इसके बॉक्स ऑफिस पर भी देखने के लिए मिला है. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म को देखने की 5 वजहों के बारे में, जो इसे थिएटर में जाकर देखने के लिए मजबूर करती हैं.

रितेश देशमुख का पावरफुल किरदार

रितेश देशमुख ने फिल्म 'राजा शिवाजी' में छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले किया है. इसमें उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया है. रितेश देशमुख ने पहले भी सीरियल रोल किए हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा सीरियस रोल उन्होंने पहली बार प्ले किया है और इसमें उनका लुक और चेहरे पर दिख रही गंभीरता कमाल की है.

सलमान खान का कैमियो

फिल्म 'राजा शिवाजी' में सलमान खान ने भी कैमियो किया है. इसमें उन्होंने जीवा महाला का रोल प्ले किया है, जो शिवाजी महाराज की रक्षा करते हैं. फिल्म में एक्टर को शानदार लुक में देखा गया. वह सिर पर पगड़ी और मूंछ में कमाल दिखे. सोशल मीडिया पर भी एक्टर की जमकर तारीफ हुई. फिल्म में उनका कैमियो है. सलमान ने भले ही चंद मिनट का रोल प्ले किया है लेकिन उन्होंने थोड़ी ही देर में लाइमलाइट ही चुरा ली है.

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90s का तड़का और स्टार्स की पावरफुल एक्टिंग

इसके साथ ही, फिल्म 'राजा शिवाजी' में 90s के एक्टर्स का भी जलवा देखने के लिए मिला है. फिल्म में सलमान खान, रितेश, जेनेलिया देशमुख के साथ ही संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, भाग्यश्री, विद्या बालन और फरदीन खान जैसे कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. आज कल 90 के दशक के अभिनेताओं को किसी फिल्म में साथ में देखना काफी पसंद कर रहे हैं. उनकी एक्टिंग ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया.

रितेश देशमुख और जेनेलिया की जोड़ी

इतना ही नहीं, 'राजा शिवाजी' में रितेश देशमुख और जेनेलिया की जोड़ी भी देखते ही बनती है. रितेश और जेनेलिया की जोड़ी इंडस्ट्री के पॉपुलर और पसंदीदा जोड़ी है. दोनों ने स्क्रीन पर पहले भी कई फिल्मों में काम किया है और लोगों ने काफी पसंद किया है. ऐसे में उनके फैंस के लिए 'राजा शिवाजी' में उनकी केमिस्ट्री को देखने फैंस के लिए और भी दिलचस्प है. गौरतलब है कि जेनेलिया ने इसकी एक्ट्रेस होने के साथ ही प्रोड्यूसर भी हैं. वहीं, रितेश देशमुख ने इसका निर्देशन किया है.

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दिल को छू लेने वाला म्यूजिक और वीएफएक्स

फिल्म 'राजा शिवाजी' का म्यूजिक भी कमाल का है, जो दर्शकों के दिलों को छू लेने वाला है. म्यूजिक इस फिल्म की आत्मा. ये हर कड़ी को मजबूत बनाता है. वहीं, फिल्म में वीएफएक्स के साथ ही विजुअल इफेक्ट्स कमाल के हैं. युद्ध सीन को भी बड़े स्केल पर फिल्माया गया है, जो काफी रियलिस्टिक लगते हैं.