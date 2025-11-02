हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म 'थामा' को रिलीज हुए आज 13 दिन हो चुके हैं और फिल्म को लेकर दर्शकों में अब भी खुमार है. आज रविवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए फिल्म ने फिर से बॉक्स ऑफिस पर वापसी की है.

तो चलिए जान लेते हैं कि आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की ये बेताल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आज कितना कमा रही है. साथ ही, जानेंगे कि फिल्म अपना बजट निकालने से कितनी दूर है अभी.

'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'थामा' ने सैक्निल्क के मुताबिक 10 दिनों में 108.4 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. 11वें दिन की कमाई 3 करोड़ और 12वें दिन की 4.4 करोड़ रही. वहीं आज यानी 13वें दिन 8:05 बजे तक 3.41 करोड़ रुपये बटोरते हुए फिल्म ने टोटल 119.21 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है.

बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'थामा' को हिट टैग मिलना मुश्किल?

'थामा' ने ओपनिंग डे पर ही 24 करोड़ रुपये का बिजनेस कर 2025 की टॉप 5 ओपनिंग लेने वाली फिल्मों में खुद को शामिल कर लिया. हालांकि, अब भी कई बड़ी मुश्किलें हैं जिन्हें पार करना जरूरी है वरना ये फिल्म हिट का तमगा नहीं ले पाएगी.

पहली मुश्किल है फिल्म का बजट जो टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक करीब 145 करोड़ रुपये का है. फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, 12 दिनों में 161 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भले कर लिया हो लेकिन अब भी फिल्म को हिट का टैग पाने के लिए 280-290 करोड़ के आसपास कमाने होंगे.

सिनेमाहॉल में इस समय 'एक दीवाने की दीवानियत' और 'बाहुबली द एपिक' भी हैं, जो दर्शकों को अपनी ओर खींच रही हैं. यानी हॉरर कॉमेडी फिल्म को दो कंपटीटर का सामना भी करना है, जिनमें से एक तो एक दशक पुरानी होने के बावजूद 'थामा' से ज्यादा हर रोज कमा रही है. ये दोनों ही कंपटीटर फिल्में 'थामा' की कमाई को बढ़ने से रोकने का काम कर रही हैं.

इसके अलावा, आज ही है जो है, कल से तो वीकडेज में एंट्री होते ही फिल्म की कमाई घटेगी. जैसा कि हर फिल्म के साथ होता है और पिछले हफ्ते 'थामा' के साथ हो भी चुका है. यानी वीकडेज फिल्म की कमाई पर असर डालेंगे.

7 नंवबर को नई फिल्म 'हक' रिलीज हो रही है और नई फिल्म की ओर दर्शक ज्यादा खिंच सकते हैं अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला तो.

साफ है कि थामा के सामने कई मुश्किलें हैं. हालांकि, लाइफटाइम कलेक्शन आने के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म हिट हो पाएगी या नहीं.