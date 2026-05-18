आने वाली फिल्म '7 डॉग्स ' इन दिनों दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई है. बड़े बजट, इंटरनेशनल स्टारकास्ट और धमाकेदार एक्शन की वजह से फिल्म रिलीज से पहले ही सुर्खियां बटोर रही है. खास बात है कि इस फिल्म में अरब सिनेमा, बॉलीवुड और हॉलीवुड का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. मेकर्स इसे इंटरनेशनल लेवल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों में शामिल करने की तैयारी में हैं, जिसे लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

इन बॉलीवुड सितारों की हुई स्पेशल अपीयरेंस

फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और संजय दत्त की स्पेशल अपीयरेंस को लेकर हो रही है. दोनों सितारों की छोटी सी झलक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुकी है. लंबे समय बाद फैंस दोनों स्टार्स को एक साथ किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में देखने के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. इनके अलावा हॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेलुची भी फिल्म का हिस्सा हैं, जिससे इस प्रोजेक्ट का ग्लोबल लेवल और भी बढ़ गया है.

फिल्म की कहानी एक बड़े इंटरनेशनल घटना के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें मिस्र के अहमद एज फिल्म में इंटरपोल ऑफिसर के किरदार में दिखेंगे और करीम अब्देल अजीज एक खतरनाक अपराधी बने हैं. फिल्म की कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है, जब एक खतरनाक ड्रग मिडिल ईस्ट की शांति के लिए खतरा बन जाती है और इसे रोकने के लिए दोनों को मजबूरी में साथ आना पड़ता है.

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फिल्म का बजट

जीक्यू मिडिल ईस्ट के मुताबिक, '7 डॉग्स' का बजट करीब 40 मिलियन डॉलर यानी लगभग 330 करोड़ रुपये है. इसी वजह से इसे अब तक की सबसे महंगी अरबी फिल्मों में गिना जा रहा है. जहां फिल्मों में CGI और VFX का इस्तेमाल होता है, वहीं इस फिल्म में मेकर्स ने असली स्टंट्स और लाइव धमाकों को दिखाया है. यही कारण है कि फिल्म के एक खास सीन ने 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' में जगह बना ली है. इस सीन ने दो रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें सिनेमा इतिहास का सबसे बड़ा धमाका और एक ही टेक में सबसे ज्यादा विस्फोटक इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड शामिल हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड 'स्पेक्टर' और 'नो टाइम टू डाई' जैसी जेम्स बॉन्ड फिल्मों के नाम था.

तगड़ी हुई फिल्म की शूटिंग

बताया जा रहा है कि इस स्टंट सीन में करीब 170.7 टन TNT के बराबर विस्फोट किया गया. इसके अलावा 405 किलो से ज्यादा विस्फोटक, 21 हजार लीटर पेट्रोल और लगभग 4000 मीटर डिटोनेशन वायर का इस्तेमाल हुआ. सीन को और ज्यादा असली दिखाने के लिए 20 टन मिट्टी और कई बड़े ट्रकों को उड़ाया गया. इस पूरे स्टंट की निगरानी स्पेशल इफेक्ट्स एक्सपर्ट Duncan Capp और उनकी टीम ने की थी. फिल्म की शूटिंग सऊदी अरब के रियाद स्थित Al-Hosn Big Time Studios में हुई है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म का निर्देशन आदिल एल अरबी और बिलाल फल्लाह ने किया है, जो इससे पहले बैड बॉयज फॉर लाइफ, बैड बॉयज: राइड और डाई और मिस मार्वल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं. फिल्म के IMAX प्रीव्यू 19 और 20 मई को होंगे. इसके बाद 27 मई को सऊदी अरब, मिस्र और मिडिल ईस्ट के कई देशों में रिलीज किया जाएगा. वहीं भारत में ये फिल्म 28 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और तुर्की में इसकी रिलीज 25 जून को तय की गई है.

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