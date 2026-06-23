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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड4 मिनट 48 सेकंड का 28 साल पुराना रोमांटिक सॉन्ग, जिसका भोजपुरी गाने से आया था आईडिया, दिलचस्प है किस्सा

4 मिनट 48 सेकंड का 28 साल पुराना रोमांटिक सॉन्ग, जिसका भोजपुरी गाने से आया था आईडिया, दिलचस्प है किस्सा

90 के दशक में गोविंदा ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में और गाने दिए. लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि उनका एक हिट सॉन्ग भोजपुरी गाने से निकला था. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 23 Jun 2026 08:25 AM (IST)
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90 के दशक में गोविंदा ने कई बेहतरीन फिल्में और गाने दिए. वो जिस भी गाने को शूट करते थे उसमें इस तरह से मशरूफ हो जाते थे कि जब वो स्क्रीन पर बजता था तो उनके साथ-साथ फैंस भी थिएटर में नाचने के लिए मजबूर हो जाते थे. आज वो भले ही फिल्मों में काम नहीं कर रहे हैं लेकिन एक समय था जब उन्होंने कई हिट गाने दिए. लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि उन पर और रवीना टंडन पर फिल्माया गया एक एवरग्रीन सॉन्ग भोजपुरी गाने से निकला था. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, आपको गोविंदा के जिस गाने के बारे में बता रहे हैं, वो आज से 28 साल पहले आया था, जिसमें उनके साथ रवीना टंडन लीड रोल में थीं. इस फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में हिट रही थी. गाने का रीमेक भी आ चुका है लेकिन जो गोविंदा वाले गाने में बात थी वो उसमें दिखी नहीं. इसका टाइटल था 'अंखियों से गोली मारे'.

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भोजपुरी गाने से निकला था 'अंखियों से गोली मारे'

बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार समीर अंजान के इंटरव्यू की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो गोविंदा और रवीना टंडन के हिट सॉन्ग 'अंखियों से गोली मारे' की मेकिंग को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं. इसमें वो भोजपुरी गाने का जिक्र करते हुए बताते हैं, 'जबसे सिपाही से बनल हवलदार रे नथुनिया पे गोली मारे...सइयां हमार रे, नथुनिया पे गोली मारे...मैंने बोला इसे हिंदी में कौन सुनेगा? वो (मेकर) बोले कि आपका जादू आ जाएगा तो बात ही कुछ और होगी. वो जिद्द पर आ गए. फिर मैं मान गया.'

पहले बनी ट्यून फिर यूं बना हिट गाना

समीर अंजान आगे बताते हैं, 'खैर आ गई वो फिल्म गोविंदा की दूल्हे राजा. जब मैंने आनंद मिलिंद से कहा कि यार ये क्या गाना है बड़ा अजीब गाना है. क्या करें? मुझे याद है कि उस समय चिन्नी प्रकाश एक मशहूर डायरेक्टर थे. उन्होंने आकर कहा कि देखिए समीर जी आपने मुझे ये रिदम पर आपने मुझे गाना दे दिया तो मैं गोविंदा को क्या नचाऊंगा तो आप कुछ करो इस पर.' 

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'मैंने बोला कि एक काम करो इस गाने की मॉर्डन ट्यून बनाओ और मैं इसके बोल घुमाता हूं. एक ही चीज है गोली मारे. इसको लेकर आता हूं. कैसे लेकर आता हूं पहले तुम ट्यून तैयार करो. फिर उन्होंने ट्यून बनाई और फिर मैंने इस गाने को बनाया. अपने दिवाने का कर दे बुरा हाल रे... फिर आनंद मिलिंद जी को बुलाया और सुनाया तो वो 5 मिनट तक मेरे हाथ चूमते रह गए थे.'

 
 
 
 
 
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कार्तिक आर्यन की फिल्म में हुआ था गाने का रीमेक

गौरतलब है कि गोविंदा और रवीना टंडन का हिट सॉन्ग 'अंखियों से गोली मारे' को कार्तिक आर्यन की फिल्म में फिर से फिल्माया गया था, जो कि इसका रीमेक वर्जन था. इस गाने को कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर की फिल्म 'पति पत्नी और वो' में फिल्माया गया था. हालांकि, इसके लिए एक्टर को काफी ट्रोल भी किया गया था. 

28 साल पहले आई थी गोविंदा और रवीना टंडन की फिल्म

आपको बता दें कि गोविंदा और रवीना टंडन की फिल्म 'दूल्हे राजा' में सॉन्ग 'अंखियों से गोली मारे' को फिल्माया गया था. फिल्म को साल 1998 में रिलीज किया गया था. इसमें कादर खान और मोहनीश बहल जैसे कलाकार अहम रोल में थे. सैकनिल्क की रिपोर्ट की मानें तो इस फिल्म का निर्माण 5 करोड़ के बजट में करीब 23 करोड़ का बिजनेस किया था. इस लिहाज से फिल्म ने 360% प्रॉफिट कमाया था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 23 Jun 2026 08:25 AM (IST)
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Raveena Tandon Govinda
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