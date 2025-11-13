252 करोड़ के ड्रग्स मामले में मुंबई पुलिस के हाथ बड़ी जानकारी लगी है. इस मामले में गिरफ्तार पांचवें आरोपी मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख ने पूछताछ में सनसनीखे खुलासा किया है. सूत्रों ने बताया कि शेख से पूछताछ में ये सामने आया है कि वो देश और विदेश में ड्रग्स पार्टी का आयोजन करता है और उन पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई भी करता है.

जांच में ये भी पाया गया है कि शेख ने पहले दाऊद इब्राहिम को बहन का बेटा बताया था. आरोपी ने दावा किया कि उसने देश और देश के बाहर ड्रग्स पार्टी का आयोजन किया था. जांच में सामने आया है कि इन ड्रग्स पार्टी में उसने ड्रग्स मुहैया कराया था. इस आरोपी ने इससे पहले कहा था कि उसने अलीशाह पारकर, नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर और उनका भाई सिद्धार्थ कपूर, जीशान सिद्दीकी, ओरी उर्फ ओरहान, अब्बास मस्तान लोरी जैसे अन्य कई लोगों के साथ देश में और देश के बाहर ड्रग्स पार्टी का आयोजन किया. उसमें आरोपी ने खुद शामिल होकर ड्रग्स उपलब्ध कराया था.

आगे की जांच में ढूंढने होंगे इन सवालों के जवाब

अब जांच में ये पता लगाया जाएगा कि इन हस्तियों या बाकी लोगों के लिए किसी ड्रग्स तस्कर ने देश या देश के बाहर पार्टी का आयोजन किया था या नहीं. जांच में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनका किसी और ड्रग्स तस्करों से कोई संबंध है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी. साथ ही इसकी भी जांच होंगी कि इससे पहले आयोजित ड्रग्स पार्टियों में अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर शामिल थे या नहीं, और अगर थे तो कैसे शामिल थे. ऊपर दिए गए नामों ने इन ड्रग्स पार्टियों के लिए पैसे कहां से और कैसे दिए गए? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इन हस्तियों से और आरोपी की जांच की जाएगी.

आरोपी मोहम्मद सलीम शेख ड्रग्स केस का 'कोऑर्डिनेटर'

बता दें कि मुंबई के 252 करोड़ रुपए के मेफेड्रोन (MD) ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए आरोपी मोहम्मद सलीम शेख (35) को पुलिस इस पूरे नेटवर्क का 'कोऑर्डिनेटर' मान रही है. सलीम शेख पर आरोप है कि वो मुंबई से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना तक फैले ड्रग्स नेटवर्क की देखरेख करता था.

सलीम शेख का बैकग्राउंड

सलीम शेख का नाम पहली बार तब सामने आया जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2024 में एक महिला को 741 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान महिला ने खुलासा किया कि ये ड्रग्स सलीम शेख और उसके नेटवर्क से जुड़ी फैक्ट्रियों से आता था. इसी सुराग पर पुलिस को सांगली के एक केमिकल फैक्ट्री का पता चला, जहां से 122.5 किलो एमडी और ड्रग्स बनाने का केमिकल मिला जिसकी कीमत करीब 245 करोड़ बताई गई.

पुलिस जांच में पता चला कि ये पूरा नेटवर्क फरार ड्रग्स माफिया सलीम डोला के इशारों पर चलता था. सलीम शेख, सलीम डोला का करीबी और भरोसेमंद सहयोगी था. पुलिस के मुताबिक शेख की जिम्मेदारी देश के अलग-अलग राज्यों में फैले पेडलर्स और फैक्ट्रियों की कोऑर्डिनेशन करना था.

डोला फैमिली से गहरा रिश्ता

सलीम शेख सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि डोला गैंग का एक्टिव सदस्य माना जाता है.

सलीम डोला: नेटवर्क का सरगना, फिलहाल तुर्किये में होने की आशंका.

ताहिर डोला: सलीम डोला का बेटा.

कुब्बावाला: सलीम डोला का भतीजा.

इन तीनों पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी किया था. ताहिर और कुब्बावाला को पहले ही यूएई में पकड़ा गया था, जबकि अब सलीम शेख को भी दुबई से डिपोर्ट कर मुंबई लाया गया है.