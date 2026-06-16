'लगान' के लिए आमिर या 'गदर' के लिए सनी...जानिए किस सुपरस्टार ने ली थी ज्यादा फीस?

Sunny Deol Vs Aamir Khan: बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार सनी देओल और आमिर खान अपनी ढाई दशक पुरानी फिल्मों का जश्न मना रहे हैं. आमिर खान की फिल्म 'लगान' ने अपनी रिलीज के 25 साल पूरे कर लिए है, तो वहीं सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर की रिलीज के भी 25 साल पूरे हो चुके हैं. इस मौके पर चलिए जानते हैं कि आखिर लगान के लिए आमिर खान को और गदर के लिए सनी देओल को कितनी फीस मिली थी?

25 साल पहले आई थी 'लगान-गदर'

बता दें कि सनी देओल और आमिर खान की ये बेहतरीन फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई थीं. लगान और गदर दोनों ने 25 साल पहले 15 जून 2001 को दस्तक दी थीं. गदर में सनी के साथ अमीषा पटेल ने लीड रोल निभाया था. वहीं लगान में आमिर के साथ लीड रोल में एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह नजर आई थीं.

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'लगान' के लिए आमिर खान की फीस

लगान का डायरेक्शन आशुतोष गोवारिकर ने किया था. वहीं इसमें लीड रोल निभाने के अलावा आमिर ने इसे प्रोड्यूस भी किया था. बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसका बजट 24 से 25 करोड़ रुपये था. इसके लिए आमिर ने महज 35 लाख रुपये फीस ली थी. बता दें कि ये आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी 'आमिर खान प्रोडक्शंस' की पहली फिल्म थी.

गदर के लिए सनी देओल की फीस

गदर सनी देओल के करियर की सबसे बेहतरीन फिम मानी जाती है. इस फिल्म में उन्होंने तारा सिंह के किरदार से हर किसी का दिल जीत लिया था. सनी देओल को इस किरदार के लिए साढ़े चार करोड़ रुपये तक की फीस दी गई थी. अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपये था.

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अब साथ काम कर रहे हैं आमिर-लगान

बता दें कि कभी बड़े पर्दे पर एक-दूसरे से भिड़ने वाले आमिर खान और सनी देओल अब एक साथ काम कर रहे हैं. दरअसल बात ये है कि सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'बंटवारा 1947' को आमिर खान ही प्रोड्यसू कर रहे हैं. वहीं इसके डायरेक्शन की बागडोर राजकुमार संतोषी ने संभाली है. ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी. इसमें सनी के साथ उनके बड़े बेटे करण देओल भी नजर आएंगे.