हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड25 December Movie Record: क्रिसमस का दिन बॉलीवुड के लिए रहा है लकी, बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों ने छापे हैं करोड़ों, जान लीजिए इतिहास

25 December Movie Record: हर साल 25 दिसंबर के मौके पर सिनेमाघरों पर कई फिल्में रिलीज होती हैं. ये दिन बॉलीवुड के लिए लकी है. इस दिन रिलीज हुई ज्यादातर फिल्मों ने रिकॉर्ड बनाए हैं.

By : दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 25 Dec 2025 12:52 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिसमस और न्यू ईयर लोग बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं. फैमिली से लेकर फ्रेंड्स तक हर किसी के साथ ये सेलिब्रेट करते हैं. क्रिसमस के हॉलीडे पर लोगों को फुल एंटरटेनमेंट चाहिए होता है. ऐसे में बॉलीवुड में हर साल 25 दिसंबर के दिन फिल्में रिलीज होती ही हैं. बॉलीवुड के लिए ये दिन हमेशा से खास रहा है क्योंकि इस दिन रिलीज हुई ज्यादातर फिल्में हिट साबित होती हैं. आज भी कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी रिलीज हुई है. इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल होता है वो तो देखना होगा.

25 दिसंबर को कार्तिक के साथ साउथ की कई फिल्में भी रिलीज हुई हैं. दूसरी तरफ रणवीर सिंह की धुरंधर भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म की आंधी में कई फिल्में उड़ चुकी हैं. आपको 25 दिसंबर की रिलीज फिल्मों के बारे में बताते हैं.

25 दिसंबर पर रिलीज हुईं ये फिल्में

25 दिसंबर पर कई बड़े बजट की फिल्में रिलीज भी होती हैं. आपको इन फिल्मों के इतिहास के बारे में बताते हैं. बात शुरू करते हैं शाहरुख खान की साल 2011 में आई फिल्म डॉन 2 से. डॉन 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी. शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा ने अपने स्टाइल और एक्टिंग से सभी को इंप्रेस कर दिया था. उसके अगले साल सलमान खान की दबंग 2 क्रिसमस पर आई थी. इस फिल्म के इतिहास के बारे में आप जानते ही हैं. 2013 में धूम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे.

आमिर के लिए लकी है क्रिसमस
आमिर खान के लिए क्रिसमस काफी लकी रहा है. धूम 3 के अगले साल उनकी पीके आई थी. जो हिट साबित हुई है. 2015 में बाजीराव मस्तानी और दिलवाले दोनों ही एक तारीख पर रिलीज हुई थीं और दोनों ही हिट साबित हुई थीं. 2016 में आमिर खान की दंगल आई थी और इसके रिकॉर्ड आज भी कायम हैं. क्रिसमस की छुट्टियों का इस फिल्म को पूरा फायदा हुआ था. 2017 में टाइगर जिंदा है, 2019 गुड न्यूज और 2023 में डंकी ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया था.

ये फिल्में हुईं फ्लॉप
हर बार 25 दिसंबर का दिन बॉलीवुड के लिए अच्छा नहीं रहा है. अक्षय कुमार की तीस मार खान, शाहरुख खान की जीरो, रणवीर सिंह की 83,सर्कस ये फ्लॉप साबित हुईं थीं.

ये भी पढ़ें: TMMTMTTM Prediction: धुरंधर की आंधी में कैसा होगा कार्तिक-अनन्या की फिल्म का हाल, जानिए पहले दिन कितना कर सकती है कलेक्शन

Read
Published at : 25 Dec 2025 12:52 PM (IST)
Dangal Bajirao Mastani 25 December Movie Release Don 2 PK
