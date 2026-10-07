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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड5 दिन में 211% मुनाफा कमाकर 'दृश्यम 3' बनी ब्लॉकबस्टर, मेकर्स मालामाल

5 दिन में 211% मुनाफा कमाकर 'दृश्यम 3' बनी ब्लॉकबस्टर, मेकर्स मालामाल

'दृश्यम 3' ने रिलीज के पांच दिनों में कितना कलेक्शन कर लिया है? फिल्म का बजट कितना है और उसके मुकाबले मेकर्स को कितना प्रॉफिट हुआ है, जानें पूरी डिटेल

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 07 Oct 2026 05:32 PM (IST)
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अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया है. रिलीज के दिन 2 अक्टूबर से ही फिल्म हर दिन रिकॉर्ड कमाई कर रही है. 'धुरंधर 2' के बाद अब इस फिल्म का क्रेज भी ऑडियंस के बीच जमकर दिख रहा है. 

अब 'दृश्यम 3' की रिलीज को पांच दिन हो चुके हैं. आपको बताते हैं कि फिल्म पांच दिनों में कितना कमा चुकी है और बजट के मुकाबले कितना प्रॉफिट दे चुकी है.

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पहले कमाई जान लेते हैं.

  • ट्रेड आंकड़ें देने वाली वेबसाइट सैकनिक के मुताबिक 'दृश्यम 3' ने पांच दिनों में वर्ल्डवाइड 341.90 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.
  • वहीं, पांच दिनों में 'दृश्यम 3' ने इंडिया में 217 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है.


5 दिन में 211% मुनाफा कमाकर 'दृश्यम 3' बनी ब्लॉकबस्टर, मेकर्स मालामाल

'दृश्यम 3': बजट Vs कमाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'दृश्यम 3' का बजट 100 करोड़ से 110 करोड़  के करीब है.  

वर्ल्डवाइड कमाई के आधार पर प्रॉफिट निकालें तो फिल्म ने अपने बजट का 3 गुना से अधिक कलेक्शन कर चुकी है.

बजट निकालने के बाद यह लगभग 211% से 242% का ग्रॉस प्रॉफिट मेकर्स को दे चुकी है. 

वहीं, अगर इंडिया नेट कलेक्श से भी अगर प्रॉफिट निकलाें तो ये अपने बजट का 100% रिकवरी करने के बाद लगभग 97% से 117% का प्रॉफिट मेकर्स को दे चुकी है.

आपको यहां बता दें कि इस प्रॉफिट से मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितना सीधा फायदा मिलेगा. दरअसल- बॉक्स ऑफिस पर पूरी ग्रॉस कमाई प्रोड्यूसर की नहीं होती उसमें से थिएटर मालिकों का हिस्सा काटकर डिस्ट्रीब्यूटर शेयर मिलता है.

राइट्स बेचकर भी होती है बंपर कमाई 

इसके अलावा ऐसी बड़ी फिल्मों को नॉन-थियेट्रिकल राइट्स यानि OTT, सैटेलाइट और म्यूजिक से भी बहुत प्रॉफिट होता है. 'धुरंधर' और 'दृश्यम' जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी के ये राइट्स रिलीज से पहले ही 80 करोड़ से 100 करोड़ में बिक जाते हैं. 

खबरों के मुताबिक, 'दृश्यम 3' के स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं. थियेटर के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. हालांकि ओटीटी पर फिल्म कब आएगी इसे लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है.

5 दिन में 211% मुनाफा कमाकर 'दृश्यम 3' बनी ब्लॉकबस्टर, मेकर्स मालामाल

बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई दृश्यम 3'

341 करोड़ कमाई के साथ 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन चुकी है. 

बता दें कि अगर कोई फिल्म अपने बजट से तीन गुना कलेक्शन कर लेती है तो वो ब्लॉकबस्टर हो जाती है. 'दृश्यम 3' ने पांच दिन में 341 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ ये स्टेटस हासिल कर लिया है.

वीकेडज में भी बंपर कमा रही 

फिल्म का क्रेज लोगों में इस कदर है कि ये फिल्म वीक डेज यानि वर्किंग डे पर भी जमकर कमा रही है. ट्रेड एक्सपर्ट की मानें तो ये फिल्म अपकमिंग वीकेंड में भी अच्छी कमाई करने वाली है.

यही वजह है कि आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' को पोस्टपोन कर दिया गया है, ये इस हफ्ते 9 अक्टूबर को थियेटर में रिलीज होने वाली थी. 'दृश्यम 3' की आंधी में कोई भी अपना नुकसान नहीं करना चाहता है.

बिना ऑफर बंपर कमाई

ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने एक्स पर लिखा है कि फिल्म वीकेंड में जबरदस्त कमाई करने वाली है. उन्होंने लिखा, ''दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' ने वीकडेज यानि सोमवार और मंगलवार में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है और मंगलवार का कलेक्शन लगभग सोमवार के बराबर रहा है. सबसे खास बात यह रही कि सोमवार या मंगलवार को टिकटों पर कोई खास छूट या डिस्काउंट ऑफर नहीं था, इसके बावजूद फिल्म ने शानदार बिजनेस दर्ज किया. वीकडेज का यह मजबूत ट्रेंड साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले वीकेंड पर कलेक्शन में और भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, खासकर तब जब इस शुक्रवार कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है.'

 

'दृश्यम 3' स्टारकास्ट

'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की ये आखिरी फिल्म 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' है. इस फिल्म में अजय देवगन के साथ जयदीप अहलावत, तबू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता जैसे एक्टर्स हैं. इसे पैनारोमा स्टुडियो ने प्रोड्यूसर किया है. 

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 07 Oct 2026 05:26 PM (IST)
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