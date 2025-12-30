साल 2025 में साउथ से बॉलीवुड तक की कई बड़ी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया. इनमें 'धुरंधर', 'छावा' और 'सैयारा' जैसी फिल्मों ने तो टिकट खिड़की पर रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म किया. वहीं साल 2026 इस मामले में पहले से ही कमर कस चुका है. सिनेमा लवर्स के लिए गुड न्यूज है दरअसल अगले साल भी लाइन से एक बाद एक कई बड़ी फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होंगी. इनमें बॉलीवुड के साथ ही साउथ इंडस्ट्री की कई मोस्ट अवेटेड फिल्में शामिल हैं.

ये फिल्में एक्शन, ड्रामा, माइथोलॉजी, हॉरर-कॉमेडी और वॉर जॉनर पर बेस्ड है. कई फिल्मों की रिलीज डेट फेस्टिवल्स जैसे संक्रांति, होली और इंडिपेंडेंस डे से भी जुड़ी हैं, जिससे बॉक्स ऑफिस पर धमाका तय है. चलिए यहां साल 2026 में जनवरी से दिसंबर तक रिलीज होने वाली फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

जनवरी में रिलीज होंगी ये फिल्में



साल की शुरुआत धमाकेदार होगी जनवरी में सबसे पहले 'इक्कीस' रिलीज होगी, जो निर्देशक श्रीराम राघवन की वॉर ड्रामा है.

इसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में हैं, जबकि धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत महत्वपूर्ण रोल में नजर आएंगे.

यह फिल्म भारत के सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता की सच्ची कहानी पर आधारित है। यह दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की अंतिम फिल्म है।

9 जनवरी 2026 से 'द राजा साब' भी आएगी. प्रभास स्टारर हॉरर-कॉमेडी का निर्देशन मारुति कर रहे हैं. इसमें निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन और संजय दत्त भी अहम भूमिकाओं में हैं.

वहीं, थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायगन' एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर है. ये 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. निर्देशक एच. विनोद की फिल्म में प्रभास के साथ अभिनेत्री पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी अहम भूमिकाओं में हैं.

'बॉर्डर 2' 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. ये साल 1997 की क्लासिक बॉर्डर का सीक्वल है. अनुराग सिंह के निर्देशन में सनी देओल फिर से लीड रोल में हैं। साथ में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी हैं. यह 1971 की जंग पर आधारित वॉर फिल्म है.

फरवरी में रिलीज होंगी ये फिल्में

27 फरवरी को रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' रिलीज होगी. अभिराज मिनावाला निर्देशित इस क्राइम थ्रिलर में रानी फिर से शिवानी शिवाजी रॉय का रोल निभाएंगी.

यह फ्रैंचाइजी का सबसे डार्क चैप्टर बताया जा रहा है,

मार्च में कौन सी फिल्में रिलीज होंगी

मार्च में कई बड़े क्लैश होंगे. इनमें रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और यश, कियारा आडवाणी की 'टॉक्सिक' ईद पर टकराएंगी.

बता दें कि 19 मार्च 2026 को धुरंधर सिनेमाघरों में दस्तक देगी. साथ में यश की 'टॉक्सिक' भी इसी दिन रिलीज होग

अप्रैल में कौन सी फिल्में रिलीज होंगी?

17 अप्रैल 2026 को सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' आएगी.

अपूर्व लखिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है, जिसमें सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह भी हैं.

जून में कौन सी फिल्म रिलीज होगी?

12 जून को राजनीकांत की 'जेलर 2' रिलीज हो सकती है.

नेल्सन दिलीप कुमार निर्देशित इस एक्शन-कॉमेडी में विजय सेतुपति और मोहनलाल जैसे स्टार्स भी हैं।

अगस्त में ये फीिल्म होगी रिलीज

संजय लीला भंसाली निर्देशित 'लव एंड वॉर' 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी.

इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल स्क्रीन शेयर करते दिखें

नवंबर में कौन सी फिल्में रिलीज होंगी

नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' भी 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

ये फिल्म 6 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.

इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश समेत कई स्टार्स अहम भूमिकाओं में हैं. हालांकि, निर्माताओं ने फिल्म रिलीज डेट की कंफर्म नहीं की है.

ये फिल्में भी रिलीज होंगी

2026 शाहरुख खान के फैंस के लिए भी खास है. अभिनेता की फिल्म 'किंग' रिलीज होगी. खास बात है कि फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी. जनवरी में 'द राजा साब' के बाद प्रभास की एक अन्य मूवी 'स्पिरिट' भी साल 2026 में ही रिलीज होगी. प्रभास की इस फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं. वहीं राजकुमार संतोषी की फिल्म 'लाहौर 1947' भी साल 2026 में ही रिलीज होगी. दर्शक एक बार फिर से सनी देओल और प्रीति जिंटा को साथ में देख सकेंगे. वैसे इन फिल्मों की कंफर्म रिलीज डेट अभी नहीं आई है.