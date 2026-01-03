फैंटसी फिल्मों से सजा साल 2026, 'कल्कि 2' से 'अधिरा' तक आएंगी 5 दमदार मूवीज

भारतीय सिनेमा का फैंटेसी जॉनर अब नया रूप ले रहा है. पौराणिक कथाओं, लोककथाओं और ज्योतिष से प्रेरित फिल्में 2026 में बड़े पर्दे पर भव्य और भावनात्मक अनुभव देने वाली हैं. बड़े प्रोडक्शन हाउस और दूरदर्शी निर्देशकों के साथ यह साल फैंटेसी फिल्मों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है.

कल्कि 2

कल्कि की सफलता के बाद नाग अश्विन 2026 में इस फ्रैंचाइजी को और आगे बढ़ा रहे हैं. प्रभास के नेतृत्व में अमिताभ बच्चन और कमल हासन अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. वैजयंती मूवीज़ के बैनर तले बनी यह फिल्म भगवान विष्णु के अंतिम अवतार की कहानी को डिस्टोपियन भविष्य में पेश करती है. प्राचीन शास्त्र और हाईटेक वीएफएक्स का संगम इसे सिनेमाई महाकाव्य बनाता है.





राहु केतु

विपुल विग की लिखित और निर्देशित यह हिंदी फैंटेसी कॉमेडी जी स्टूडियोज और बीलाइव प्रोडक्शंस के तहत बन रही है. पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा और चंकी पांडे जैसे कलाकारों के साथ यह फिल्म किस्मत, कर्म और भाग्य को हास्य के जरिए पेश करती है. इसका ऑफबीट अंदाज इसे 2026 की सबसे अलग फैंटेसी फिल्मों में से एक बनाता है.





महाकाली और अधिरा

प्रशांत वर्मा की महाकाली भूमि शेट्टी को देवी काली के रूप में पेश करती है. महिला-केंद्रित यह माइथोलॉजिकल सुपरहीरो फिल्म आध्यात्मिक प्रतीकों और आधुनिक कहानी कहने के अंदाज का अनूठा मिश्रण है. वहीं अधिरा में एस.जे. सूर्या और कल्याण दासरी की जोड़ी स्टाइलिश एक्शन और दमदार वीएफएक्स के साथ पौराणिक कथाओं को जीवंत करती है.





वन

सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म वन लोककथाओं, रहस्यवाद और मनोवैज्ञानिक तनाव का अद्भुत मिश्रण पेश करती है. दीपक मिश्रा के निर्देशन में बनी यह फिल्म दर्शकों को जॉनर-बेंडिंग फैंटेसी का नया अनुभव देने का वादा करती है.







इस तरह भव्य विज़ुअल स्टोरीटेलिंग, वर्ल्ड-बिल्डिंग और साहसिक कहानियों के साथ 2026 भारतीय फैंटेसी सिनेमा के लिए एक नया, महत्वाकांक्षी अध्याय साबित होने जा रहा है.