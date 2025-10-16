हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2025 की फ्लॉप फिल्में: बजट भी नहीं वसूल पाईं ये मूवीज, लिस्ट में अक्षय कुमार- सलमान खान जैसे दिग्गजों के नाम शामिल

2025 Flop Movies: साल 2025 में अभी तक कई बड़ी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं.जिसमें से कुछ हिट तो कुछ फ्लॉप रही हैं. फ्लॉप फिल्मों की इस लिस्ट में अक्षय कुमार से लेकर सलमान तक की फिल्में शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 16 Oct 2025 03:02 PM (IST)
2025 बॉलीवुड फिल्मों के लिए शानदार रहा है. इस साल में कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं. जिनमें से कुछ हिट साबित हुई थीं तो कुछ बुरी तरह से फ्लॉप हुई हैं. हिट हुई ज्यादातर फिल्में छोटे बजट की रही हैं और बड़े बजट की बहुत ही कम फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर सर्वाइव कर पाईं. साल 2025 में अब तक कितनी फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं आइए आपको बताते हैं. इस लिस्ट में कई बड़े सितारों की फिल्में भी शामिल हैं.

सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार तक फैंस को इनकी फिल्मों से काफी उम्मीदें रहती हैं. किसी भी बड़े सितारे की फिल्म जब अनाउंस होती है तो उसके बाद से ही लोग इसका इंतजार करने लगते हैं. इन्हें लेकर क्रेज भी बहुत होता है मगर जब ये फ्लॉप हो जाती हैं तो फैंस शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इनकी कहानियों में दम नही होता है.

ये फिल्में हुईं फ्लॉप

साल 2025 की शुरुआत अक्षय कुमार की स्काई फोर्स से हुई थी. स्काई फोर्स देखकर लोगों को लगा था कि ये फिल्म हिट साबित होगी मगर ये फ्लॉप साबित हुई है. स्काई फोर्स 160 करोड़ क बजट में बनकर तैया हुई थी और इनसे बॉक्स ऑफिस पर 134 करोड़ का कलेक्शन किया. अक्षय कुमार की इस साल अब तक 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी है. जिसमें स्काई फोर्स, केसरी चैप्टर 2 और हाउसफुल 5 है. सलमान खान की सिकंदर ईद के मौके पर रिलीज हुई थी.ये फिल्म एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाई थी. फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 129.95 करोड़ है.


फ्लॉप फिल्मों की बात करें तो इसमें वॉर 2, बैडएस रवि कुमार (13.78 करोड़), क्रेजी (14.03 करोड़), द डिप्लोमैट (40.73 करोड़), जाट (90.34 करोड़), मां (38.63 करोड़), परम सुंदरी (54.85 करोड़), द बंगाल फाइल्स (19.59 करोड़), बागी 4 (67.09 करोड़) और मिराई शामिल हैं. इन फिल्मों ने बहुत कम कमाई की है. वॉर 2 300-400 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और ये बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 244 करोड़ कमा पाई थी.

Published at : 16 Oct 2025 03:02 PM (IST)
