साल 2025 में बॉलीवुड के कई बड़े सितारों की फिल्में रिलीज हुई जिनमें से कुछ ही बॉक्स ऑफिस पर चल पाई और बाकी टिकट खिड़की पर खास परफॉर्म नहीं कर पाईं. इनमें सलमान खान की ईद रिलीज सिकंदर से लेकर अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 और दे दे प्यार दे 2 तक शामिल हैं. वहीं 2025 में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुए ये सितारे 2026 में दमदार कमबैक की तैयारी कर रहे हैं. चलिए जानते हैं कौन से बड़े एक्टर अगले साल बड़े पर्दे पर धमाका करने वाले हैं.

सलमान खान- बैटल ऑफ गलवान

सलमान खान की इस साल ईद के मौके पर सिकंदर रिलीज हुई थी. फिल्म से काफी उम्मीदें थीं लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हुई और खास कमाई नहीं कर पाई. वहीं सलमान खान साल 2026 में अपनी सच्ची घटना पर बेस्ड वॉर ड्रामा बैटल ऑफ गलवान से बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं. उनकी ये फिल्म 19 अप्रैल 2026 को थिएटर में रिलीज होगी.





अजय देवगन- दृश्यम 3

अजय देवगन की साल 2025 में कई सीक्वल फिल्में रिलीज हुई. इनमें रेड 2 ही बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक परफॉर्म कर पाई. वहीं सन ऑफ सरदार 2 और दे दे प्यार 2 ने निराश ही किया. हालांकि एक्टर अगले साल यानी 2026 में अपनी ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी दृश्यम के तीसरे पार्ट के साथ बड़े पर्दे पर एक बार फिर गर्दा उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं. अजय की दृश्यम 3 की हाल ही में रिलीज डेट भी अनाउंस की गई थी जिसके मुताबिक ये फिल्म 2 अक्टूर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. इसी के साथ ये भी बता दें कि अक्षय खन्ना के इस फिल्म से किनारा करने के बाद अब दृश्यम 3 में जयदीप अहलावत की एंट्री हुई है.





अक्षय कुमार (हैवान, भूत बंगला)

अक्षय कुमार की साल 2025 में कई फिल्में रिलीज हुई और उनकी स्काई फोर्स, केसरी चैप्टर 2 और हाउसफुल 5 जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म भी किया है. लेकिन इनमें से कोई भी ब्लॉकबस्टर नहीं रही हैं. लेकिन 2026 में अक्षय थिएटर में राज करने के लिए तैयार हैं. दरअसल 90 के दशक की जोड़ी सैफ अली खान और अक्षय कुमार 2026 में 'हैवान' के साथ कमबैक करने की तैयारी कर रहे हैं.

इस हिट जोड़ी ने 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' (1994) और 'टशन' (2008) में साथ काम किया था. 'हैवान' का निर्देशन दिग्गज फिल्म निर्माता प्रियदर्शन ने किया है, इसलिए उम्मीदें आसमान छू रही हैं. फिल्म 2026 की शुरुआत में रिलीज होने वाली है. इसके अलावा अक्षय कुमार की भूत बंगला भी अगले साल रिलीज होगी. ये फिल्म 2 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.





इन सितारों की भी फिल्में हैं लिस्ट में

इनके अलावा टाइगर श्रॉफ की बागी 4 भी बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हुई थी. वहीं टाइगर 2026 में अपने कई शनदार प्रोजेक्ट्स के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचा सकते हैं. लिस्ट में शाहिद कपूर का नाम भी शामिल है. शाहिद की साल 2025 में देवा रिलीज हुई थी और ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. ऐसे में साल 2026 में शाहिद अपनी अपकमिंग फिल्मों से थिएटर में राज करने की तैयारी कर रहे हैं.