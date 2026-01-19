2025 में इन 10 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस को लूट लिया, जनवरी से दिसंबर तक की पूरी डिटेल्स

2025 में धुरंधर से लेकर छावा तक कई ऐसी फिल्में आईं जिन्होंने फैंस के दिलों पर राज किया. एक्शन, इमोशन्स और स्टोरीलाइन ने खूब एंटरटेन किया. विक्की कौशल से लेकर अक्षय खन्ना तक चर्चा में रहे. आज हम आपको ऐसी ही 10 फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने 2025 में सबसे ज्यादा कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर राज किया.

1- धुरंधर

धुरंधर ने नेट कलेक्शन 825.10 करोड़ का किया है.

वहीं ग्रॉस कलेक्शन 989.90 करोड़ रहा. फिल्म अभी भी थिएटर में लगी है और ठीक-ठाक कमाई कर रही है.

फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट रही. फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया था. वहीं रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स फिल्म में दिखे.

2- कांतारा: चैप्टर 1

इस फिल्म ने नेट 622.48 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं 741.36 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया.

ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट रही.



3- छावा







4- सैयारा

फिल्म ने नेट 329.73 करोड़ और ग्रॉस 398.83 करोड़ का कलेक्शन किया. छावा ब्लॉकबस्टर हिट रही.

फिल्म से अनीत पड्डी और अहान पांडे ने डेब्यू किया था.





5- कुली

रजनीकांत की इस फिल्म ने 285.01 करोड़ का नेट कलेक्शन किया.

वहीं 337.50 करोड़ का कलेक्शन किया. ये एवरेज फिल्म थी.

6- महावतार नरसिम्हा

इस एनिमेटेड फिल्म ने ग्रॉस 251.30 करोड़ और नेट 298.82 करोड़ का कलेक्शन बिजनेस किया. ये ब्लॉकबस्टर हिट रही.

7- सितारे जमीन पर

आमिर खान की फिल्म ने 167.3 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने 200.59 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. फिल्म हिट रही





8- दे कॉल हिम ओजी

पवन कल्याण की ये फिल्म हिट रही. इस फिल्म ने 194.16 करोड़ का नेट कलेक्शन किया.

वहीं 229.97 करोड़ का नेट कलेक्शन किया.

9- Sankranthiki Vasthunam

इस फिल्म ने नेट 186.97 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं ग्रॉस 220.08 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी.

10- वॉर 2

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की ये फिल्म वैसे तो फ्लॉप रही, क्योंकि फिल्म बजट नहीं निकाल पाई.

पर फिल्म ने 236.55 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं 282.60 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया.

सभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े Sacnilk से लिए गए हैं.