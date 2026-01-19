इंस्टाग्राम को अगर आपने पिछले कुछ दिनों में स्क्रॉल किया होगा तो किसी ना किसी सेलेब का ऐसा पोस्ट देखा होगा, जिसमें उन्होंने 2016 की तस्वीरें शेयर की हों.उस पोस्ट में धुंधली तस्वीरों और कई स्नैपचैट फिल्टर वाली बेहद कम रेजोल्यूशन की तस्वीरों पर आपका ध्यान जरूर गया होगा.

ये आपको 10 साल पहले की याद दिलाता है. जब इंस्टाग्राम पर बेहद ही कम फिल्टर हुआ करते थे और लोग कम रिजॉल्यूशन की तस्वीरें भी बेधड़क शेयर कर देते थे. अब 10 साल पहले की यादें अचानक सोशल मीडिया पर फिर से क्यों जिंदा हो चुकी हैं, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्या है 2016 फोटो ट्रेंड

नए साल के शुरुआत में सोशल मीडिया एक डिजिटल टाइम कैप्सूल में बदल गया है. यूजर्स अपनी पुरानी तस्वीरों को शेयर करते हुए फैशन के अजीबोगरीब दौर को भी याद कर रहे हैं.साथ ही 2026 ही नया 2016 है जैसे कैप्शन लिख रहे हैं.

एक मजेदार थ्रोबैक ट्रेंड के रूप में शुरू हुआ ये सिलसिला तेजी से सोशल मीडिया का नया मूवमेंट बन गया है.रियल में, ये ट्रेंड 10 साल पहले के डिजिटल युग से जुड़ा हुआ है.2016 में इंस्टाग्राम पर पहले की तरह दिखावटी कंटेंट नहीं होता था, फिल्टर भी बहुत ही अजीब हुआ करते थे और पोस्ट करते वक्त खूबसूरती और एल्गोरिदम के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था.

उस दौर को याद करना सुकून देवे वाला, मजेदार और साथ ही साथ एक अजीब तरह का जुड़ाव महसूस कराता था.अब इस ट्रेंड में बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल हो चुके हैं. जिन्होंने दिखाया कि वो इमोशनली और प्रोफेशनली तब और अब कैसे दिखते हैं.

सोनम कपूर

सोनम कपूर ने 2016 को प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरीकों से याद किया.उन्होंने उस दौर को याद किया जब नीरजा फिल्म रिलीज हुई थी. जब वो अपने पति आनंद आहूजा के संग रिलेशनशिप में थीं और टाइम स्पेंड किया करती थीं.

अनन्या पांडे

अनन्या पांडे ने 2016 के महत्व के बारे में बात करते हुए इमोशनल मैसेज शेयर किया.उन्होंने अबराम खान के साथ बिताए पलों, अपने चचेरे भाई अहान पांडे को राखी बांधने और फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआती यादों, जिनमें फिल्म क्लैपबोर्ड पकड़ना भी शामिल है जैसे मैमोरीज शेयर को शेयर कीं.

करीना कपूर

करीना कपूर ऐसे में आखिर कैसे पीछे रह सकती थीं, इसलिए उन्होंने भी इमोशनल मोमेंट्स से जुड़ने की कोशिश की.करीना उस दौरान अपने पहले बेबी के संग प्रेग्नेंट थीं और इसके अलावा उन्होंने सैफ और गर्ल गैंग के संग भी तस्वीरें शेयर की हैं.

आलिया भट्ट

आलिया भट्ट से लेकर वरुण धवन, परिणीति चोपड़ा, आदित्य रॉय कपूर, प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत तक इस ट्रेंड में शामिल हुए. साथ ही उन्होंने अपने अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस और मूमेंट को भी सोशल मीडिया पर शेयर किया.

