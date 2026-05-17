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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड1996 में आई वो फिल्म, जो एक साल तक पर्दे से नहीं हटी, 6 करोड़ के बजट में मेकर्स को हुआ था 1166% प्रॉफिट

1996 में आई वो फिल्म, जो एक साल तक पर्दे से नहीं हटी, 6 करोड़ के बजट में मेकर्स को हुआ था 1166% प्रॉफिट

Box Office: 90 के दशक में करिश्मा कपूर का स्क्रीन ही नहीं बॉक्स ऑफिस पर भी खूब जलवा देखने के लिए मिला था. ऐसे में 1996 में उनकी एक फिल्म से मेकर्स ने 1166.67% प्रॉफिट कमाया था.

By : राहुल यादव | Updated at : 17 May 2026 05:02 PM (IST)
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1996 Highest Grossing Film: 90 के दशक में करिश्मा कपूर ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया. स्क्रीन पर उन्होंने कई एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर किया लेकिन गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी. वो और गोविंदा जिस भी फिल्म में होते थे तो उसका हिट होना तय ही होता था. करिश्मा कपूर ने गोविंदा के अलावा भी कई एक्टर्स के साथ कमाल की हिट्स दिए हैं. इसी में से तो साल 1996 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी. चलिए बताते हैं.

दरअसल, करिश्मा कपूर की जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं. इसमें आमिर खान भी लीड रोल में थे. दोनों ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री ने तो फैंस का दिल ही जीत लिया था. ये फिल्म ना केवल बॉक्स ऑफिस पर बल्कि थिएटर्स में भी हिट रही थी. आलम ये था कि ये एक साल तक चली थी. करिश्मा और आमिर खान की इस फिल्म का टाइटल 'राजा हिंदुस्तानी' था, जिसका एक-एक गाना आज भी लोगों की जुबान पर होता है. फिर चाहे वो 'परदेसी परदेसी' हो या फिर 'पूछो जरा पूछो' ही क्यों ना हो.

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1996 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 'राजा हिंदुस्तानी'

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'राजा हिंदुस्तानी' को साल 1998 में रिलीज किया गया था और ये उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म साबित हुई थी जबकि उस साल सनी देओल, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स की भी फिल्में रिलीज हुई थीं लेकिन इसने अकेले ही सबको पछाड़कर नंबर 1 पर कब्जा कर लिया था. 

5.75 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 43.20 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था. वहीं वर्ल्डवाइड राजा हिंदुस्तानी ने 76.34 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था.

'राजा हिंदुस्तानी' के मेकर्स को हुआ था 1166.67% प्रॉफिट

कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने 45 करोड़ का बिजनेस किया था. जबकि फिल्म का बजट करीब 6 करोड़ था. हालांकि, सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 43.20 करोड़ और वर्ल्डवाइड 76.38 करोड़ रहा था. इस लिहाज से फिल्म के मेकर्स को 1166.67% का प्रॉफिट हुआ था. ये उस समय के लिहाज से कहीं ज्यादा था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान और करिश्मा कपूर स्टारर ये फिल्म हफ्तों या महीनों नहीं, बल्कि करीब एक साल तक सिनेमाघरों में लगी रही. 

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1996 की टॉप-5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में

राजा हिंदुस्तानी: 76.38 करोड़
अग्नि साक्षी: 31 करोड़
जीत: 28.69 करोड़
घातक: 26.48 करोड़
खिलाड़ियों का खिलाड़ी: 25.15 करोड़

'राजा हिंदुस्तानी' की दिलचस्प बातें

बहरहाल, अगर फिल्म 'राजा हिंदुस्तानी' की दिलचस्प बातों के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स के अनुसार, ये थिएटर्स में एक साल तक टिकी रही थी. इतना ही नहीं, सबसे खास बात ये भी रही कि फिल्म 8 सालों तक फिल्मफेयर के लिए नॉमिनेट हुई. इसके लिए आमिर खान को पहला बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड भी मिला था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 17 May 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Karishma Kapoor BOX OFFICE COLLECTION
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