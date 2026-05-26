1600 कलाकार, विशाल सेट और जादुई दुनिया... 'तुम्बाड 2' के भव्य संसार ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

सोहम शाह की 'तुम्बाड' जब 2024 में सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई थी, तो इसने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया था. इसने कमाई में सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे और ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई थी. हालांकि जब 'तुम्बाड 2' का ऐलान हुआ, तो दर्शकों की खुशी और एक्साइटमेंट और बढ़ गई. तब से फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसके हर अपडेट को जानने के लिए उत्साहित हैं. इसी बीच फिल्म की शूटिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई हैं.

भव्य होने वाला है फिल्म का सेट

फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि फिल्म की टीम इस फिल्म को असली बनाने और दर्शकों को जादुई दुनिया में ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं. सूत्र ने कहा, 'मेकर्स ने फिल्म के लिए सबसे बड़ा और सबसे शानदार क्राउड-बेस्ड सेट तैयार किया है. ये सेट पहले किसी फिल्म के लिए नहीं देखा गया, जहां करीब 1600 क्रू मेंबर्स और जूनियर आर्टिस्ट्स एक बहुत बड़े सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं. इसे एक असली और चलता-फिरता बाजार बनाने के लिए भव्य तरीके से बनाया जा रहा है.'

सूत्र ने आगे बताया, 'विशाल सेटअप और इतने लोगों के लिए मेकर्स ने सेट पर 1000 टन से भी ज्यादा की क्षमता वाले भारी-भरकम AC और एग्जॉस्ट फैन्स इंस्टॉल किए हैं. इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अलग-अलग शहरों, वेंडर्स और जगहों से सामान मंगवाया गया है. मेकर्स दर्शकों को पर्दे पर जो दुनिया दिखाने वाले हैं, वो 100% असली और अपनी तरफ खींचने वाली होगा.'

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मेकर्स ने लिया बड़ा रिस्क

सूत्र के इस बयान के बाद इस फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई हैं. साथ ही इतनी बड़ी टीम और भव्य सेट के आगे दर्शकों को सब कुछ फीका लगने लगेगा. लाइटिंग के लिए भी शहर के कोने से बाहर से कई वेंडर्स काम कर रहे हैं. इतने बड़े पैमाने पर बन रहे इस फिल्म के लिए इतनी तैयारी आसान नहीं थी. मेकर्स ने इसके लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया है, जिससे ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं.

फैंस को मिल सकता हैं सरप्राइज

बता दें कि इस फिल्म को 'सोहम शाह फिल्म्स' के बैनर तले बनाया जा रहा है, जिसे सोहम शाह ही प्रोड्यूस कर रहे हैं. साथ ही इसे निर्माता डॉ. जयंतीलाल गडा की कंपनी 'पेन स्टूडियोज' भी साथ मिलकर बना रही हैं. 'RRR' और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद पेन स्टूडियोज का इस फिल्म से जुड़ना, फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज साबित हो सकता हैं. ये फिल्म 3 दिसंबर 2027 को रिलीज होने वाली है.

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