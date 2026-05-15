13 साल, 20 फिल्में: कितनी हिट और कितनी फ्लॉप? आयुष्मान खुराना का पूरा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने अब तक कितनी हिट फिल्में दी हैं. एक्टर ने कितनी फ्लॉप दी हैं. उनका डेब्यू कब हुआ और किस फिल्म से पॉपुलर हुए. आपको बताते हैं कि आयुष्मान खुराना के बॉलीवुड करियर के बारे में और उनकी पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट.

आयुष्मान ने साल 2012 में किया था डेब्यू

एक्टर ने 2012 में बॉलीवुड डेब्यू किया था. अब उनके फिल्मी करियर को 13 साल हो चुके हैं. इन 13 सालों में एक्टर ने कुल 20 फिल्मों में काम किया है. इन दिनों आयुष्मान अपनी अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को लेकर चर्चा में है. इसी बीच आइए एक्टर की हिट और फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट के बारे में जानें.

आयुष्मान खुराना ने साल 2012 में 'विक्की डोनर' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था. इस फिल्म की कहानी दर्शकों को इतनी पसंद आई कि उनकी पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई. इसके बाद उन्होंने अपने करियर में 3 सुपरहिट फिल्में, 4 हिट और 5 सेमी-हिट फिल्मों से अपने करियर को नई ऊंचाई दीं. हालांकि उनकी 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप साबित हुईं.

आयुष्मान की सुपरहिट फिल्में

साल 2018 में आई 'अंधाधुन' ने बॉक्स ऑफिस पर 74.59 करोड़ रुपये की कमाई की थी और सुपरहिट साबित हुई थीं. वहीं 2018 में ही उनकी दूसरी फिल्म 'बधाई हो' को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया और इसने बॉक्स ऑफिस पर 137.61 करोड़ का कलेक्शन किया. इसके अलावा 2019 में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'ड्रीम गर्ल' ने 142.26 करोड़ रुपये बटोरे और सुपरहिट रही.

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इन हिट फिल्मों ने भी की अच्छी कमाई

इसके अलावा उनकी पहली फिल्म 'विक्की डोनर' हिट रही और 35.50 करोड़ की कमाई की. 2019 में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'बाला' ने भी 116.81 करोड़ बटोरे. वहीं 2020 की 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' ने 60.78 करोड़ का कलेक्शन किया और 2023 में आई 'ड्रीम गर्ल 2' ने 104.90 करोड़ बटोरते हुए बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई.

वहीं बात करें सेमी-हिट और एवरेज फिल्मों की, तो 2015 में रिलीज हुई 'दम लगाके हईशा' (30.19 करोड़) और 2019 की 'आर्टिकल 15' (65.45 करोड़) सेमी-हिट साबित हुई. साथ ही 2013 की फिल्म 'नौटंकी साला' (21.7 करोड़), 2017 की 'बरेली की बर्फी' (34.55 करोड़) और 2017 की 'शुभ मंगल सावधान' (43.11 करोड़) एवरेज साबित हुईं.

इन फिल्मों का प्रदर्शन रहा फीका

अगर फ्लॉप फिल्मों को देखें, तो 2022 में आई उनकी 3 फिल्में फ्लॉप रहीं, जिसमें 'एन एक्शन हीरो' (10.89 करोड़), 'डॉक्टर जी' (26.45 करोड़) और 'अनेक' (28.15 करोड़) शामिल हैं. फिर 2021 की 'चंडीगढ़ करे आशिकी' (28.26 करोड़), 2017 की 'मेरी प्यारी बिंदु' (9.59 करोड़), 2015 की 'हवाईजादा' (3.53 करोड़) और 2014 की 'बेवकूफियां' (14.01 करोड़) फ्लॉप साबित हुईं.

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